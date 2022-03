BBB: Jade atende Big Fone e indica Arthur ao paredão; cantor pede para fãs 'irem para cima'

A influencer Jade Picon atendeu ao Big Fone, na noite do último sábado (5), no Big Brother Brasil 22. De acordo com a dinâmica, ela teve que indicar uma pessoa ao paredão e escolheu o cantor e ator Arthur Aguiar.

Jade também foi automaticamente ao paredão. "Atenção, preste muita atenção. Você está no paredão e deve indicar alguém imediatamente para ir ao paredão com você. Você pode indicar qualquer um da casa, menos o líder e quem estiver imune. Reúna todos e comunique a sua decisão", informou a voz, durante a ligação.

Neste domingo (6), durante o raio-x, Arthur pediu o apoio de sua torcida. O ator disse que confiava na equipe e nos fãs, mas também afirmou estar orgulhoso da própria trajetória no programa.

"Quero que vocês vão pra cima com tudo e eu tenho plena consciência que a gente é capaz de vencer essa batalha. Então equipe, amor, meus fãs, se isso acontecer de fato, vamos pra cima com tudo o que a gente tem. Vamos mostrar nosso poder. E vamos passar dessa batalha, vamos vencer essa batalha", declarou.