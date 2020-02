BBB20: Felipe atende o Big Fone e fica imune

O arquiteto Felipe Prior foi o mais rápido neste domingo (16) e atendeu o Big Fone, que tocou por volta das 8h, quando a maioria dos brothers dormia na casa.

Com a ligação, ele fica imune. Apesar do benefício, ele não contou a ninguém que não vai poder ser votado para o próximo paredão. Depois de atender o Big Fone, ele foi para o sofá sozinho e comemorou.

Além dele, Lucas e Pyong também correram, na tentativa de atender ao telefone.

Sozinho, ele disse que preferia que o Big Fone lhe permitisse indicar alguém ao paredão. "Podia ser para por alguém no Paredão, mano. Podia por alguém no Paredão, mano, aí sim o jogo começava. Imunidade é bom, mas... Queria ver os olhos desse coreano, para ver se ele ia ficar ligeiro. Esse cara precisa entrar no jogo, mano. Está muito cômodo ter oito pessoas protegendo ele. Está começando a ficar boa a maré para mim. Agora é o Líder, mano. Só isso que eu preciso", diz.