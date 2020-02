BBB20: Guilherme é detonado na web após escolher Gabi e Boca Rosa no jogo da discórdia

Após escolher Boca Rosa e Gabi para sua final durante o jogo da discórdia na noite de segunda-feira (10), Guilherme conversou com Pyong no quarto Vila e revelou: "Fiz de propósito". A fala do brother deu o que falar na web (veja reações abaixo).

"Quero na final, lógico, mas fiz para ver a reação das duas. Continuo torcendo, não vou ser hipócrita. Eu fui sincero com o que sinto", continuou o modelo que avisou que atitude não foi uma tentativa de reaproximação com Gabi e Bianca: "Hoje foi um dos meus piores dias aqui, mas não fiz para a gente ficar próximo, não gosto de nada forçado".

Durante o programa ao vivo desta segunda, o apresentador Tiago Leifert realizou o jogo da discórdia com os brothers sobre dois participantes eles gostariam que fossem para a final, além deles próprios.

Ao questionar Guilherme, o modelo não titubeou e escolheu primeiramente Gabi e depois Bianca. Nenhuma delas preferiu ir para a final com o brother. O motivo é o "triângulo amoroso" que se formou entre os três desde a festa Guerra e Paz, no sábado. Bianca bebeu muito e flertou com Guilherme. Gabi viu, não gostou e os três passaram o domingo e a segunda tendo DRs.

Depois da transmissão ao vivo, Guilherme disse que escolheu de propósito as duas para ver suas reações: "Não olharam na minha cara o dia inteiro".

Se fosse para a final, Hadson gostaria de ir com Lucas e Guilherme

(Foto: Reprodução/Globoplay)

Como foi a dinâmica

Leifert iniciou a interação com os brothers dizendo: "Vim trazer uma mensagem sempre de harmonia. Nós vamos jogar um joguinho que eu, particularmente, amo. É muito importante. É um joguinho que mostra para você que talvez seu amiguinho não goste tanto assim de você. 'Monte a sua Final'", disse ele, explicando como seria a dinâmica.

Cada brother teria que escolher os dois que ele gostaria de ir para a final e quem eles acham que não ganharia. Hadson afirmou que o segundo colocado de sua final seria Lucas e em terceiro Guilherme. Para o ex-jogador de futebol, Victor Hugo não ganharia o programa de jeito nenhum.

Felipe escolheu Lucas e Bianca, e afirmou que Gizelly não teria a menor chance de ir para a final. Gizelly escolheu Marcela como segunda colocada e a terceira colocada seria Thelma. Na opinião da advogada, Hadson, Lucas e Felipe não ganhariam de jeito nenhum o BBB 20.

Bianca gostaria que Flayslane ficasse em segundo lugar de sua final e em terceiro, ela citou Mari. Para a empresária, Daniel não ganharia o programa. Gabi escolheu Mari para o segundo lugar, e Rafa para o terceiro. A cantora afirmou que não quer que Hadson ganhe o jogo de forma alguma.

Marcela escolheu Gizelly e Thelma. Hadson e Lucas foram os escolhidos pela ginecologista para não ganhar o programa. Flayslane preferiu Mari e Bianca. A cantora afirmou que Hadson não ganharia o programa.

Babu escolheu Pyong e Rafa. Na opinião do ator, Bianca não ganharia o BBB 20. Daniel escolheu Ivy e Marcela. O ator disse que não quer que Lucas chegue à final do programa.

Ivy prefere que Daniel e Rafa estejam com ela. Para a modelo, Hadson e Lucas não ganhariam o programa. Lucas escolheu Felipe e Mari, e disse que não quer que Daniel ganhe o reality show. Manu escolheu Daniel para o segundo lugar, e Ivy para o terceiro. A cantora afirmou que não quer que Lucas, Hadson e Felipe ganhem o reality show.

Veja as reações do público sobre a dinâmica: