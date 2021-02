BBB21: Caio vence prova do Anjo e escolhe Fiuk e Camilla para monstro

O goiano Caio venceu nesta sexta-feira (12) a prova do Anjo do BBB21. Ele terminou o circuito da prova, que aconteceu agora a tarde, em apenas 78 segundos, sendo o mais rápido. O fazendeiro comemorou muito quando o apresentador Tiago Leifert anunciou o resultado, gritando o nome da mulher e abraçando Rodolffo, aliado no jogo.

A dinâmica foi um "circuito de habilidade", uma espécie de labirinto em que os participantes tinham que achar um cartão e apertar um botão no final do caminho no menor tempo possível. Foram sorteados para participar da prova, além de Caio, Projota, João, Viih Tube, Sarah, Fiuk e Lumena.

Além de imunizar um participante antes da formação do paredão, no domingo (14), o anjo da semana tem direito a um almoço especial, podendo levar dois brothers, e assiste a vídeos enviados pela família.

O vencedor também seleciona dois colegas de confinamento para serem os "monstros da semana" - Caio optou por Fiuk e Camilla. O cantor chorou depois de ser escolhido, "Ele nem pensou", disse, decepcionado.