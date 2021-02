BBB21: Carla Diaz vence a prova do anjo e dá o monstro a Lucas e Gil

Carla Diaz venceu a prova do anjo do BBB21 na tarde deste sábado (6) que permite dar imunidade a um dos participantes. Ela escolheu Lucas Penteado e Gilberto Nogueira para o castigo do monstro. A atriz ainda ganhou R$ 10 mil e um almoço especial.

Foram sorteados para participar da prova: Juliette, Projota, Karol Conká, Lucas Penteado, Pocah, Fiuk, Carla Diaz e Arcrebiano.

Cada participante jogava uma bolinha para saber em que posição colocaria o seu peão. Cada casa tinha um cartão que dava prêmios em dinheiro e dizia se o participante deveria avançar casas ou aplicava punições, como ficar sem jogar por uma rodada. Carla Diaz foi a mais rápida e conquistou o anjo.

O líder é Arthur Picoli. Juliette foi imunizada por Bil, que atendeu o big fone sexta (5) à noite.