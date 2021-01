BBB21: irmã de Fiuk acredita que cantor terá affair com Carla Diaz

A cantora Tainá, irmã de Fiuk, colocou uma caixinha de perguntas em seu Instagram e, como não poderia ser diferente, a maioria dos questionamentos foram sobre a participação do cantor no BBB21. Uma das curiosidades respondidas foi com quem Tainá achava que o "maninho" iria se envolver romanticamente na casa.

"Qual menina que está na casa é mais o estilo dele? Quero ele de casal com alguém", disse uma fã. "A Carla Diaz", respondeu Tainá sem titubear. Os dois integram o Camarote, parte da casa formado por celebridades e influenciadores.

Teve quem perguntou se Fiuk deixou alguém esperando por ele ou se entrou no programa solteiro. Tainá, no entanto, fez mistério e não respondeu, dando a entender que o cantor tinha alguém.

Outro fã quis saber se a cantora está com ciúmes do irmão mais novo - Tainá é quatro anos mais velha que ele. "Já nasci com (ciúmes)", brincou ela. Os dois são filhos de Fábio Jr e Cristina Karthalian.