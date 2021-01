BBB21: saiba como foi o processo de seleção da Globo para o reality

Entrar no BBB é o sonho de milhares de brasileiros, que a cada ano se inscrevem na tentativa de ficar famosos e milionários graças ao reality. Mas o processo de entrada não é facil: envolve entrevistas, questionários, grupos de WhatsApp e, neste ano atípico, diversos testes para covid-19.

O colunista Leo Dias deu detalhes da burocracia. Caso o vídeo inicial de inscrição agrade os julgadores da Globo, o candidato recebe um retorno positivo para realizar uma entrevista por vídeo, que dura cerca de 40 minutos. Isso ainda em setembro.

Passada pela entrevista, o candidato recebe mensagens, via WhatsApp, para que ele pudesse enviar conteúdos sobre a própria vida.

“Depois da inscrição, veio um e-mail de confirmação. Eles me ligaram para eu confirmar o recebimento do e-mail e marcaram a entrevista. Depois da entrevista, recebi outro e-mail confirmando a fase Selfie BBB. O próximo passo seria eles entrarem em contato comigo”, disse ao colunista um candidato que não chegou longe no processo, mas não entrou na casa.

Durante a fase Selfie BBB, o concorrente precisa enviar dois vídeos e cinco fotos, diariamente, para a produção do Big Brother. Se aprovado, o inscrito é avaliado — pela última vez — por meio de uma entrevista pessoal, sendo imediatamente enviado para realizar os exames de Covid-19. Os testes foram repetidos diversas vezes, até o pré-confinamento em um hotel.