BBB21: Thaís atende o big fone, se livra do paredão e coloca Juliette na berlinda

A dentista Thaís Braz atendeu ao último big fone, que tocou neste domingo (7), às 18h, e se livrou do paredão, para o qual estava indicada.

Ao atender a ligação, ela recebeu a missão do Big Brother de promover uma troca entre os participantes que haviam sido imunizados e colocados no paredão pelos chamados anteriores do aparelho.

Como tinha sido indicada à berlinda, ela optou por se salvar e colocou a advogada e maquiadora Juliette Freire no paredão.

Sarah Andrade continua imunizada, e Karol Conká também está entre os que devem ser votados para a a próxima eliminação, que ocorre na terça.

Thaís estava na área externa da casa quando o aparelho entrou em ação. "O big fone tocou, e há dois imunes e dois emparedados. Você deve realizar uma troca entre eles. Repetindo. Troque de lugar um emparedado com um imune. Chame os quatro participantes, tome sua decisão agora", ordenou a voz.

"Se você é um dos emparedados, você pode se salvar. Se você é um dos imunes, você pode se colocar no paredão. Realize a troca da pulseira pelo colar de imunidade agora", continuou.

A dentista não hesitou em se tirar da reta da eliminação, mas demorou para decidir se faria a troca com Juliette ou Sarah. No final, optou pela advogada paraibana.

