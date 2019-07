Bêbado é preso após roubar ambulância em frente a hospital na Bahia

Um homem com sinais de embriaguez foi preso após roubar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na frente do Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, a 100 quilômetros de Salvador.

De acordo com informações do 4º Batalhão, por volta das 3h30 desta quarta-feira (31), policiais militares da unidade que realizavam rondas na BR-101, em deslocamento para o distrito de Boa União, observaram uma ambulância do Samu "transitando de forma perigosa na via".

Ainda segundo a PM, ao realizar a aproximação, os policiais perceberam que o motorista não estava uniformizado. A guarnição pediu que ele encostasse e, assim que o individuo parou a ambulância no acostamento e desceu, os policiais verificaram que ele estava embriagado.

Caminho de Feira

Ao ser interpelado, o homem, que não teve o nome divulgado, falou que havia furtado a ambulância do pátio do Hospital Dantas Bião e estava seguindo para Feira de Santana.

A guarnição apresentou o homem na Delegacia de Alagoinhas.