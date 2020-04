Bebê com 5 dias de vida morre vítima do coronavírus em Natal

Um bebê recém-nascido, com apenas cinco dias de vida, morreu por complicações do coronavírus em Natal, capital do Rio Grande do Norte. A morte aconteceu na terça-feira (07) e foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) nesta quarta-feira (08). Essa é a terceira vítima fatal registrada na capital potiguar e a 11ª no estado nordestino.

De acordo com o G1, o bebê nasceu prematuro, com 30 semanas de gestação (cerca de 7 meses), apresentou insuficiência respiratória e ficou na UTI neonatal. A secretaria informou que o recém-nascido apresentava insuficiência respiratória, mas não explicou se ele já nasceu com o problema ou se era resultado da doença.

Ele morreu na terça-feira (7). Também não foi informado se ele possuía algum outro tipo de comorbidade - doença associada capaz de agravar os casos do novo coronavírus.

Quando deu entrada na maternidade, no dia 2 de abril, a mãe apresentava quadro de hipertensão, diabetes, obesidade e síndrome respiratória a esclarecer, segundo a SMS.

Secretaria de Saúde investiga contaminação

A secretaria está investigando como se deu a contaminação do recém-nascido. A mãe fez o exame e aguarda o resultado do Lacen. Ela encontra-se em isolamento domiciliar.

"É um caso que ainda está em investigação. Por mais que o teste tenha dado positivo, ainda não se sabe se o contágio foi pós-parto, precisa de um aprofundamento da investigação (sobre a contaminação) com os parentes", disse o secretário adjunto da Sesap, Petrônio Spinelli.