Bebê de três meses morre no Ceará vítima do coronavírus

Um bebê de três meses morreu vítima do coronavírus. O caso aconteceu na última sexta-feira (3), na cidade de Igatu, no interior do Ceará, e foi confirmado pela Secretaria de Saúde do estado.

A criança foi internada no hospital do município no dia 30 de março após apresentar quadro de dificuldade respiratória. Ele faleceu em decorrência de complicações como bronquiolite e pneumonia.

Ainda na sexta-feira, um exame foi feito a partir de secreções e resultado positivo para covid-19. A criança também sofria de síndrome de Bartter - uma alteração nos rins que afeta a taxa de potássio no sangue.

O Ceará é um dos estados mais atingidos pelo surto do coronavírus. Ao todo, a região já registrou 1.013 casos e 29 mortes pela doença.