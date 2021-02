Bebê morre afogado após ser imerso na água três vezes durante batismo na Romênia

Uma cerimônia de batismo teve um fim trágico na cidade de Suceava, nordeste da Romênia, após o bebê ser sufocado durante o ato que envolve ser imerso três vezes na água. O episódio, ocorrido no último domingo (31), provocou protestos no país europeu, informou a CNN americana.

O laudo apontou a morte por parada cardiorrespiratória. Paramédicos tentaram reanimá-lo na igreja e o transportaram para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Condado de Suceava, onde a criança veio à óbito depois de algumas horas.

Uma investigação da polícia romena trata o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A Igreja Ortodoxa Romena também foi pressionada pela população, que abriu uma petição para mudar o ritual de batismo, somando mais de 59 mil assinaturas. A reivindicação sugere como alternativa que o ritual seja feito por borrifadas de água.

O líder da petição, Vladimir Dumitru, contou que a intenção é mudar a prática "às vezes brutal" e acrescentou que a medida não se dirige "contra a instituição da Igreja ou contra os padres, mas tem uma intenção construtiva".

Em resposta à morte do bebê, o porta-voz do Patriarcado Romeno, Vasile Bnescu, chamou o caso de "trágico" e defendeu sua investigação. Porém, afirmou que não se pode imaginar que uma "criança possa ser mergulhada na água sem cobrir o nariz, a boca e as orelhas".