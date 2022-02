Bebê morre após ser arremessado de moto em acidente na Bahia

Um bebê de oito meses morreu depois de ser arremessado de uma moto com os pais em um acidente. O acidente aconteceu na terça-feira (22) na cidade de Barra, no oeste baiano, e a criança morreu na manhã de hoje, quando seria transferido para o Hospital do Oeste.

A moto em que o bebê estava com os pais foi atingida por um carro - não há detalhes do que causou o acidente.

Imagens registraram o momento. O casal seguia em baixa velocidade na moto. Ao chegar em um cruzamento com outra rua, um carro em alta velocidade atinge os três. Todos foram arremessados para o chão. A cena é forte:

O motorista parou e socorreu as vítimas. O bebê foi levado para o Hospital Ana Marianni, mas por conta da gravidade seria transferido para o Hospital do Oeste. Ele morreu antes de dar entrada na unidade, segundo informação da TV Bahia.

Os pais da criança seguem internados, mas não há detalhes sobre o estado de saúde deles. A polícia da cidade vai investigar o caso.