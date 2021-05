Bebê nasce com anticorpos contra covid em Santa Catarina: 'dose de esperança a todos'

Um bebê nasceu com anticorpos contra a covid-19 em Santa Catarina, de acordo com médicos do município de Tubarão. A mãe da criança, a médica Talita Mengali Izidoro, recebeu a vacina contra o coronavírus quando estava com 34 semanas de gestação. Os médicos acreditam que a imunização da mãe foi determinante para a imunidade do recém-nascido.



Enrico nasceu no dia 9 de abril. Dois dias após seu nascimento foi realizado um teste de anticorpos com amostras de sangue. Com resultado positivo, o exame passou pela análises de diferentes profissionais, sendo enviado até para outro estado para que sua veracidade fosse confirmada.



"Ficamos felizes e emocionados e que sirva de incentivo à outras gestantes. É uma dose de esperança a todos", disse Talita ao G1. Foram constatados a presença de 22% de anticorpos na amostra analisada.



Após o resultado, pesquisadores de pós-graduação de uma universidade de Tubarão farão um artigo científico sobre o caso para a documentação e publicação da descoberta. Enrico passará por novos exames nos próximos meses para saber se ele permanece ou não com os anticorpos para a doença.



Ainda de acordo com o G1, o Ministério da Saúde (MS) não informou se outros casos semelhantes ao de Enrico ocorreram no Brasil. "É o primeiro caso de Tubarão sem dúvida nenhuma e na região também. Provavelmente seja o primeiro caso em Santa Catarina", garantiu o Secretário de Saúde da cidade, Daisson José Trevisol.