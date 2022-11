Bebê nasce com cauda de quase 6 cm e coberta de pelos no México

Um bebê nasceu com cauda de quase seis centímetros, coberta de pelos, em uma maternidade do México. O caso da recém-nascida foi divulgado por médicos na publicação científica Journal of Pediatric Surgery.

Os pais têm idades na faixa dos 20 anos e não apresentam problemas de saúde, segundo os profissionais que estudaram o caso da anomalia "pouco frequente". O bebê nasceu por uma cesárea no hospital Nuevo Leon, em Guadalupe.

A cauda de 5,7 centímetros saía da região do cóccix da menina, era "macia", "coberta por pelos finos" e tinha uma extremidade "pontuda". A equipe que acompanha o quadro, liderada pelo Dr. Josue Rueda, afirma que é a primeira ocorrência do tipo relatada no México.

Os médicos fizeram experimentos na causa, e notaram que a recém-nascida chorava quando a cauda era espetada por uma agulha, indicando sensibilidade na região.

A criança, no entanto, não tem qualquer má-formação ou estrutura óssea fora do normal. A cauda foi considerada "benigna", sendo composta majoritariamente de gordura e tecido.

Os médicos fizeram avaliações dois meses após o nascimento, atestando que suas medidas e desenvolvimento estavam dentro do esperado para a idade. A cauda diminuiu com o crescimento do bebê, chegando a apenas 0,8 cm.

Os profissionais conseguiram cortar a cauda e fizeram uma cirurgia plástica de reconstrução na região, usando tecido da própria criança, de acordo com um resumo do estudo feito pelo site científico The Science Times.