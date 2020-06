Bebê nasce dentro de viatura da PM no estacionamento da Tsylla Balbino

O serviço era de intensificação do policiamento no bairro da Liberdade, em Salvador, mas dois policiais militares da 37ª CIPM acabaram auxiliando um parto dentro da viatura, a caminho da maternidade Tsylla Balbino. Um lindo menino, saudável, não quis esperar e nasceu ainda no estacionamento da unidade de saúde. O fato inusitado aconteceu na noite de segunda-feira (1º).

Policias estavam em uma viatura da PM realizando a Operação Intensificação e foram acionados pelo pai da criança nas proximidades do Plano Inclinado na Praça Nelson Mandela, por volta das 23h40, informando que a companheira estava em início de trabalho de parto. Imediatamente, o tenente Marco Antônio e soldado Requião transportaram dois até a Tsylla Balbino, na Baixa de Quintas, mas antes de entrarem na maternidade, ainda no estacionamento, o bebê nasceu.

Os policiais pediram apoio à equipe de enfermagem, que procedeu com os primeiros atendimentos a parturiente e ao recém-nascido. O comandante da guarnição, tenente Marco Antônio, 54 anos, destacou que em 28 anos de serviço na PM essa foi a primeira ocorrência dessa natureza que atendeu.

“A sensação que tive é que fomos úteis para essa família, passamos todas as orientações aprendidas no nosso curso de formação sobre como deixar a parturiente mais confortável e como posicionar o bebê após o nascimento. Graças a Deus ele nasceu saudável”, contou satisfeito com a atuação inusitada e emocionante. A mãe e o bebê passam bem.