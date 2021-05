Bebê nasce em viatura da PM em Salvador; Cabo realizou o parto: 'emocionada e feliz'

Uma bebê nasceu dentro de uma viatura da Polícia Militar, na noite de terça-feira (11), em Salvador. Uma viatura da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar passava pela região do Orixás Center, no Centro da cidade, quando foi acionada por uma grávida já em trabalho de parto e o companheiro.



O casal estava em um Uber. Ao perceber que não daria tempo de chegar à maternidade, o motorista do aplicativo pediu ajuda aos policiais. O parto foi realizado pela cabo Simone Santos Nascimento, comandante da guarnição da 23ª CIPM.



“Foi a primeira vez que aconteceu comigo, tomamos os cuidados com a covid-19 e tudo ocorreu bem. Foi muito gratificante, fiquei emocionada e feliz”, declarou a cabo.



Após intervenção da policial, a mãe Maíra Silva deu à luz o bebê. A pequena Helena nasceu na viatura e em seguida foi encaminhada à maternidade Santo Amaro, na Federação por uma unidade do Samu.