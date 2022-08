Bebeto critica gestões do Vitória e diz: 'Tem que deixar o treinador trabalhar'

Um dos maiores nomes da história do Vitória, o ex-atacante Bebeto tem acompanhado o atual cenário do clube e torcido pela reestruturação do rubro-negro no cenário do futebol nacional. O assunto surgiu durante entrevista exclusiva ao CORREIO na segunda (1) antes do lançamento do projeto Memórias dos Nossos Craques, que reunirá no Salvador Shopping, até o dia 21 de agosto, ex-jogadores baianos que brilharam na Seleção.

Bebeto esteve ao lado do jornalista e curador da exposição, Mauro Beting, e conversou sobre o mundo do futebol dentro e fora do Brasil. Para o tetracampeão mundial, o Vitória precisa passar por uma drástica mudança de gestão e dar uma sequência mais longa aos treinadores que passam pelo Barradão.

"Eu acho que isso [atual cenário do clube] é por conta da gestão, né? Não adianta, o Vitória já teve quantos treinadores neste ano? Sei lá, cara. É difícil você formar um time forte e é difícil você manter. Tem que deixar o treinador trabalhar, porque senão fica difícil. Não tem como realizar um trabalho de dois meses, três meses e depois o cara já é mandado embora. Tu vai fazer o quê? Isso é gestão", exclamou Bebeto.

O ex-atacante ainda citou o empate do Vitória diante do ABC, em pleno Barradão, no último fim de semana. Com o apoio de mais de 27 mil torcedores, o rubro-negro até ficou duas vezes na frente do placar, mas sofreu o empate em 2x2. Bebeto alertou que jogos como esse precisam ser definidos sem dar chances ao adversário, aproveitando o embalo das arquibancadas.

"O Vitória tem que se estruturar, a verdade é essa, senão fica difícil. Nós empatamos com o ABC jogando em casa. Não pode empatar com o ABC em casa, com todo o respeito ao ABC. Acho que o Vitória tem uma história muito grande e, ainda mais jogando em casa, tem que atropelar, tem que ganhar, entendeu? Quando você passa a depender de outros resultados é difícil, é difícil. Agora é se estruturar e pronto. O Vitória tem que voltar ao lugar de onde não deveria ter saído, que é a 1ª divisão. Agora tem que subir pouco a pouco", completou.

Na entrevista ao CORREIO, Bebeto ainda falou sobre suas expectativas para a Copa do Mundo no Catar, avaliou o trabalho de Tite com a Seleção e opinou sobre o agitado mercado de transferências no Brasil.