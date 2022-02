Beleza inesgotável

O Rio continua lindo e ninguém dúvida disso. A cidade cartão postal do Brasil não cansa de inspirar. Sua geografia estonteante, a exuberância da natureza, suas cores e o lifestyle apaixonantes são os motes da nova coleção da Farm. A marca, que não esconde seu amor por ser carioca da gema, lança seu Inverno 2022 bem no clima tropical de eterno Verão, exaltando as belezas do Errejota em estampas lindas. Batizada de “Coração Carioca”, a campanha foi fotografada em lugares icônicos da cidade como o Cristo Redentor, os Arcos da Lapa e o Viaduto Negrão de Lima. Já disponível nas lojas e no e-commerce da marca.

Nem tão básica

Não é porque você vai eleger uma bolsa mais clássica, que não pode ter algo diferente e criativo. Dá só uma espiadinha nesse modelito garimpado na Zattini. O shape pode ser tradicional, porém a alça e a cor renovam a peça. Rolou sentimento? Arremata a sua por R$ 99,99.

Beeem lacrativa

Já foi o tempo que a bota só era usada no Inverno. Hoje, ela dura muito mais no guarda-roupa e combina com diversas produções, seja qual for a estação. Dica de stylist: aproveita esse modelito western da Site Calçados e combina com um vestido bem fresquinho, que pode ser básico, já que a grande estrela é ela. Depois é só bater perna nesses dias de calor. Preço: R$ 269,9.

Pura cor

Que tal investir em um cinto bem colorido para injetar uma alegria a mais no visu? Estratégia fashion e simples, capaz de ressignificar, rapidamente, qualquer produção. Atrás de um com essa pegada para chamar de seu? Olhos abertos para o acessório da Dafiti, que custa R$ 80.

Experimenta

Um par de óculos esportivo para você fazer exercício ao ar livre. Sim, esse modelo garimpado por R$ 54,9 no e-commerce da Pendulari consegue cumprir bem essa função. Mas, também é possível usar a armação fashion no dia-a-dia com aquele look mais urbano com pegada sportwear. Basta querer e ter atitude.

Achadinho

Uma camiseta divertida é aquele item tem que ter no armário de qualquer fashionista. O vixe amou esse modelito da Montink, cuja estampa é produzida com impressão digital (DTG). Leve a sua para casa por R$ 75,44.

***

Nota 10: Uma amiga fez uma reunião em sua casa para quatro amigas e presenteou cada uma com uma pulseira personalizada com uma frase sobre amizade. Cool!

Nota 0: Vale lembrar que ainda estamos em uma pandemia na hora de cumprimentar os outros. Uma mulher fez a maior festa ao ver a outra, abraçando e beijando na maior intensidade. De última!