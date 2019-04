Bell, Ivete, Saulo, Xanddy e muito mais no Fortal

Saulo canta dia 25 de julho no Fortal (foto: Philipe Guimarães/divulgação)

Fortal divulga grade

Depois de anunciar as novidades como Ivete puxando dois dias de um novo bloco e Alinne de volta ao evento com o bloco O Vale, a produção do Fortal divulgou a grade completa do Corredor da Folia. O Fortal 2019 que acontece na Cidade do Fortal, na capital cearense, de 25 a 28 de julho, está assim: na quinta-feira (25), tem Bell Marques, Rafa e Pipo, Saulo Fernandes e Harmonia do Samba; na sexta-feira (26), a cantora Alinne Rosa se junta ao time da noite com Bell Marques e Gabriel Diniz.

No dia 27 de julho é a vez de outra grande novidade: Leo Santana, que se junta a outros gigantes da música como Bell Marques e Ivete Sangalo para fazer um sábado de Fortal inesquecível; no domingo, Bell e Ivete comandam o corredor da folia mais uma vez e o público ainda poderá conferir a energia de Wesley Safadão.

São Pedro tem Forró do Bongo

A 12ª edição do Forró do Bongo (considerado um dos grandes eventos do São Pedro) acontece dia 1º de julho, a partir das 21h, no Estádio Municipal de Catu. A grade inclui nomes como Zé Neto & Cristiano, Gabriel Diniz, Dorgival Dantas, Parangolé, Harmonia e Forró do Tico. Além disso, o evento contará com três setores, incluindo Arena, Camarote Premium e Camarote All Inclusive. O Camarote All Inclusive oferecerá acesso à frente do palco, salão de beleza e massagem, incluindo um serviço Open Bar, com whisky 8 anos, vodka tipo Premium, frozen, cerveja, licor, refrigerante e água mineral, buffet de comidas típicas juninas, churrasquinho e salgados diversos.

Paris em festa

O staff da Lavage de La Madeleine já está se movimentando para a realização da 18ª edição do evento em Paris (França), de 5 a 8 de setembro, e as atrações estão sendo negociadas. Criada e dirigida pelo baiano de Santo Amaro Robertinho Chaves, Madeleine atrai gente de toda a Europa. Nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Margareth, entre outros, já se apresentaram no evento.

TUM TUM TUM

1 O disco mais significativo da banda baiana Diamba, Ninguém Está Salvo, está completando 20 anos. E para marcar tão importante data, três dos remanescente da banda vão se reunir e registrar o repertório em vídeo. Clássicos, como A Chuva, não vão faltar. A Diamba tem grande importância na história do reggae baiano.

2 O Bailinho de Quinta é a quarta atração confirmada da Festa People, que acontece dia 11 de maio, na Área Verde do Othon. A banda se junta a Pabllo Vittar, Duda Beat e Àttooxxá, atrações já confirmadas no evento idealizado por Dudu Barros e realizado pela Mitie Entretenimento.

3 O Grupo San Sebastian, formado pelos sócios André Magal e Zé Augusto, confirma a realização do Camarote da Rainha durante o sábado de Fortal, dia 27 de julho. A festa, que foi criada para rodar o Brasil com a cantora Daniela Mercury no comando, permanece sob seu reinado e contará também com um super line-up de DJs. O local, segundo os sócios, deve ser anunciado em breve.