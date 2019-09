Bell Marques compra dois apartamentos no Largo da Vitória

O cantor Bell Marques, que atualmente mora em uma cobertura na Graça, vai se mudar em breve para um novo endereço. Ele comprou dois apartamentos no Mansão Wildberger e, em reforma, está os unificando. O Wildberger, no Largo da Vitória, é considerado um dos edifícios mais sofisticados da capital baiana – possui apartamentos com 4 e 5 suítes, em 450m2, 460m2 e 993m2 de área privativa.

Ontem, o cantor, que está aniversariando nesta quinta-feira, foi pessoalmente fazer compras para o novo imóvel em uma famosa loja da Alameda das Espatódeas.

(Foto: Divulgação)