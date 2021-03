Bell Marques passeia com lancha avaliada em R$ 7 milhões e causa fuzuê na Ilha

O Carnaval foi cancelado, os shows ainda proibidos e passeios com aglomeração estão fora de questão. Sem poder curtir essas atividades, o cantor Bell Marques tem escolhido praticar o isolamento social em alto-mar, à bordo de sua lancha avaliada em R$ 7 milhões.

O último destino escolhido pelo ícone da axé music foi Cacha Pregos, no sul da Ilha de Itaparica. O passeio, na última sexta-feira (12), virou assunto na região.

O estudante Pedro Mignac, 24, conseguiu tirar algumas fotos cantor em seu iate. Ele estava indo pescar com seu Manuel, barqueiro e morador da região. 'Maneca' tava ligado na programação de Bell, e informou ao jovem que ele dividiria as águas da Baía de Todos-os-Santos com uma estrela naquela tarde.

"A gente já estava esperando, e quando vimos uma lancha se aproximar no horizonte, pensamos que era a dele, e era", lembra o estudante, que destacou a receptividade de Bell. "A gente acenou e ele acenou de volta", relata.

Veja algumas fotos tiradas por Pedro:



(Foto: Leitor CORREIO)

Lancha

Já a embarcação é produzida pela Schaefer Yachts, empresa brasileira, com sede em Santa Catarina, que possui o maior estaleiro de iates da América Latina.

O modelo é um Schaefer 580 ou 600, com motorização 2 Volvo IPS 800 ou 2 Volvo IPS 950, contendo os mais modernos equipamentos de navegação. “Pilotar uma Schaefer Yachts é como pilotar uma nave”, propagandeia a empresa.

O modelo mais recente da fabricante, a lancha Schaefer 770, custa a partir de R$ 17,6 milhões (com três motores de 800 hp cada), conforme preços pesquisados em fevereiro do ano passado. No entanto, a lancha usada por Bell (modelo 580 ou 600), pode custar a partir de R$ 7 milhões – dependendo dos itens que compõem a embarcação.

Foto: Schaefer Yachts/Divulgação

Passeio recente viralizou

No início do ano, Bell também foi flagrado passeando em sua lancha. Naquela oportunidade, ele curtia o pôr-do-sol no mar ao lado de sua esposa, Ana.

Um vídeo gravado por um fã, que apareceu em outra lancha e colocou "É o Amor" na voz de Bell, viralizou. As cenas foram gravadas por um empresário chicleteiro, que, em entrevista ao Alô Alô Bahia, deu detalhes do encontro.

“Tava passando na minha lancha e avistei a lancha dele, que eu já conhecia. Daí encostei pra falar com ele”, explica o fã do Camaleão, que jogou o som de saudação nas proximidades da Bahia Marina, por volta de 13h. O vídeo e seu “ê, porra!” viraliza até agora. Assista.