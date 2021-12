Bellintani confirma saída de Conti e permanência de Rodallega no elenco

Aos poucos o elenco do Bahia vai ganhando forma para 2022. Enquanto jogadores como Djalma Silva e Luiz Henrique estão chegando ao clube, outros atletas estão se despedindo do tricolor. Um dos destaques do Bahia na temporada 2021, o zagueiro Conti é um dos que não vão permanecer na equipe.

Durante a reunião com o Conselho Deliberativo, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, confirmou que o argentino não vai ter o contrato renovado. Conti está no Bahia emprestado pelo Benfica. O Esquadrão tem a prioridade na compra dos direitos do defensor por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões), valor considerado fora da realidade do clube.

Antes do fim do Brasileirão, o Bahia chegou a iniciar negociações com o Benfica para tentar reduzir o valor pedido. No entanto, após o rebaixamento para a Série B e o prejuízo financeiro amargado com a queda, a continuidade do jogador na Cidade Tricolor ficou praticamente impossível.

Por outro lado, quem deve ganhar papel de destaque no elenco no próximo ano é o centroavante Hugo Rodallega. Ele tem contrato até a metade de 2022 e no primeiro momento será o substituto de Gilberto. O Bahia ainda não se manifestou oficialmente, mas o camisa 9 dificilmente vai permanecer no clube.

“Vai ser uma das lideranças no ano que vem, estamos chamando ele falando 'precisamos de você'. O que Rodallega sentiu no rebaixamento foi algo verdadeiro, genuíno, para um cara que tinha quatro, cinco meses de clube. Enquanto tinha gente que nasceu aqui dentro, forjado na nossa camisa, que dois dias depois não estava nem aí. Não é um problema exclusivo nosso, não é algo que vamos conseguir ser plenos, mas que é muito importante”, disse Bellintani.

Rodallega chegou ao Bahia durante o Brasileirão para ser sombra de Gilberto. Ao todo ele fez 22 jogos com a camisa tricolor, marcou seis gols e deu uma assistência. O grande momento do colombiano no Esquadrão aconteceu contra o Fortaleza, em Pituaçu, quando ele marcou os quatro gols da vitória por 4x2.