Bellintani diz que projeto de SAF do Bahia está avançado: 'Não buscamos um cheque'

O tema Sociedade Anônima do Futebol (SAF) voltou a ganhar força no Bahia. Depois de revelar que busca investidores para o tricolor, o presidente Guilherme Bellintani voltou a falar sobre o assunto e afirmou que está formatando um projeto que mude o Esquadrão de patamar, mas ressaltou que o clube não está em busca de um cheque.

"Eu e Vitor buscamos desenhar o melhor projeto possível para uma SAF no Bahia, para que na hora que o sócio ou o conselheiro estudem esse tema, eles não comparem se é melhor manter-se como associação ou uma SAF ruim. Tem que ser o melhor projeto possível para o Bahia. Eu vou escolher isso ou manter-me como associação. Essa é a grande discussão de qualidade que poucos clubes estão fazendo no futebol brasileiro", iniciou Bellintani.

"Desde o ano passado, promulgada a lei, fomos buscar a concepção do que seria o melhor projeto para o Bahia. Avançamos muito e estamos muito próximos da construção desse projeto. Porque o Bahia não está no mercado atrás de um cheque. Estamos atrás de um projeto. As discussões da SAF no futebol brasileiro estão: "Tal grupo vai investir R$ 700 milhões, R$ 800 milhões, R$ 1 bi". Isso não está no centro da nossa pauta. O centro da nossa pauta é: Qual é o projeto que nós queremos colocar para o sócio e sócia, para o conselheiro e conselheira analisarem. Dentro desse projeto está o dinheiro, é óbvio. Não se constrói um projeto vencedor, que mude o Bahia de patamar sem injeção de recursos. Mas o recurso não pode ser a única decisão", explicou.

Nos últimos meses, o Bahia tem sido colocado como alvo de alguns grupos interessados em investir no futebol brasileiro. O principal deles é o Grupo City, fundo árabe que é dono de vários clubes ao redor do mundo e tem o Manchester City, da Inglaterra, como a sua franquia mais famosa.

Apesar de ter sido questionado se foi procurado pelo City, Bellintani não quis falar em nomes, mas deu a entender que está bem próximo de apresentar uma proposta concreta. De acordo com o cartola, a ideia é de que nos próximos 15 dias o tricolor inicie os debates sobre o possível interessado.

"Eu diria que hoje, como está o nosso momento? Nós conversamos com muita gente, com muitos grupos. Tinha dito há um tempo que dois ou três grupos estavam próximos. Não vou dizer nomes, porque se falar o nome de um, exponho uma negociação que não está no momento. Não estou dizendo nem sim e nem não. Nem Grupo City, nem grupo alfa, nem beta. Mas nós estamos juntos com esse potencial investidor discutindo o melhor projeto possível para o Bahia e o melhor projeto possível é o que mude o Bahia de patamar. Que faça com que a gente consiga aspirar coisas maiores do que ter sempre uma limitação financeira, depender sempre da quantidade de sócios para poder estar mais ou menos alavancado. Essa é a nossa construção do momento", disse.

"O projeto está sendo muito bem discutido num nível altíssimo. É uma coisa de envolvimento muito grande nesse momento e eu diria que estamos razoavelmente próximos de colocar essa discussão em debate. Primeiro para a comissão do Conselho Deliberativo, com sete membros da comissão", explicou.

Vale destacar que recentemente o Conselho Deliberativo do Bahia montou uma comissão para estudar assuntos relacionados à SAF. Caso a proposta ocorra mesmo, a decisão para a transformação ou não clube em empresa será tomada pelos sócios, em Assembleia Geral (AGE).

"A gente já está discutindo muito conceitual, mas de forma concreta, talvez em 10, 15 dias já tenha temas concretos para trazer na discussão da comissão do Conselho. E talvez mais algumas semanas, a gente possa levar ao conhecimento do Conselho Deliberativo do sócio. Repito, o Bahia fazer SAF ou não, é o torcedor que vai decidir. Não é Bellintani, eu não tenho poder para isso. Eu e Vitor estamos trabalhando na construção do melhor projeto possível para avaliação do torcedor. Hoje, numa escala de 0 a 10, estou com um nível de otimismo muito mais perto de 10”, disse.

“Vamos conseguir em breve trazer, para análise da comissão do Conselho, do próprio Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da Assembleia de sócios, um projeto que pode sim mudar a história futura do clube, com muito cuidado. Não estou atrás de um cheque, o Bahia não merece uma discussão de SAF em cima de um cheque. Precisamos discutir um projeto", finalizou.