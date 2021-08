Bellintani promete reforços e prega busca por Libertadores

Em crise na temporada 2021, o Bahia tem passado por um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há sete jogos, o Esquadrão entrou de vez na briga contra o rebaixamento. Diante da fase turbulenta, o presidente tricolor, Guilherme Bellintani, concedeu entrevista e tentou explicar o que a diretoria tem feito para reverter o quadro.

Entre os assuntos abordados, Bellintani foi questionado sobre a condução do departamento de futebol. Carro chefe do clube, o setor foi colocado como ponto de maior relevância durante a campanha para reeleição, mas vem sendo alvo de críticas por conta das contratações que não renderam o esperado dentro de campo.

Apesar de concordar que o time precisa de mudanças, ele disse que a reformulação foi bem avaliada no primeiro momento e que a sequência de triunfos tem puxado a análise para o lado negativo.

"Momento muito difícil, não existe como classificar diferente disso, um momento com sete jogos seguidos sem um triunfos. Na verdade, seis derrotas e um empate. A resposta é serenidade e trabalho. Já passamos por outros momentos difíceis ao longo dos quatro anos que estou aqui, e com serenidade e trabalho conseguimos sair dessas situações. O clube se fortalece nos momentos difíceis e com trabalho conseguimos sair deles", iniciou ele.

"Não foi exatamente isso (erro no futebol durante a primeira gestão), foi que o futebol não conseguiu avançar na mesma dimensão do que as conquistas que tivemos fora do campo. Fizemos uma mudança grande, como tínhamos prometido aos sócios e torcedores que participaram da eleição. Tivemos um primeiro ciclo bem avaliado, com a conquista da Copa do Nordeste, começamos bem o Brasileiro, mas uma sequência de sete jogos sem triunfo nos traz a análise necessária da mudança. É isso que estamos fazendo", continuou.

Guilherme Bellintani admitiu ainda que o Bahia está em busca de reforços para a sequência da temporada. Segundo ele, o cube deve anunciar mais um ou dois atletas. Os jogadores em questão serão discutidos com a nova comissão técnica. Nesta terça-feira (24), o Esquadrão anunciou a chegada do volante Luizão, de 23 anos, que estava no futebol da Ucrânia.

"Importante, a gente fala muito de reforço e concordo que precisa. Anunciamos o Luizão e traremos pelo menos mais um, talvez dois. Analisando com a comissão que acaba de chegar, com o departamento de análise. Mas reforço não é a única maneira de resolver problemas. Não basta contratar e não elevar a qualidade do que temos e não olhar para o sub-23. Jogadores jovens, com 18, 19, 20 anos, que conseguem responder coisas que a gente não espera. Temos que olhar para isso, olhar para reforços e ver que ponto precisaremos junto com a comissão técnica", disse.

Olhando pra cima

Apesar da proximidade para a zona de rebaixamento - apenas dois pontos separam o Bahia do Grêmio, 17º colocado -, Bellintani voltou a bater na tecla de que o objetivo do Esquadrão é conquistar uma vaga na Copa Libertadores.

O presidente tricolor explicou a placa que foi colocada no vestiário de Pituaçu com uma meta de pontuação que o time deveria alcançar, algo que repercutiu de forma negativa nas redes sociais. Segundo ele, o cartaz foi tirado de contexto e o planejamento dos pontos que devem ser somados por jogos é variável.

"Quando a gente está na fase ruim tudo vira polêmica. A gente faz uma meta que serve para, dentro das circunstâncias, criar metas a cada cinco jogos, e essas metas são variáveis. Não temos a mesma meta a cada cinco jogos, isso varia a depender do adversário, se o jogo é em casa ou fora... A gente busca isso para que essas metas em conjunto nos dê a meta estipulada no início do campeonato, que é a vaga na Libertadores. Esse é o nosso objetivo", explicou.