Bellintani revela acerto do Bahia por Ramírez e diz que situação de Conti 'é difícil'

Destaque do Bahia no Brasileirão do ano passado, o meia colombiano Índio Ramírez tem tudo para permanecer no tricolor em 2022. Presidente do Esquadrão, Guilherme Bellintani revelou que tem acerto com o Atlético Nacional para adquirir o jogador em definitivo.

O contrato de empréstimo de Ramírez se encerra em dezembro e o Bahia tem a prioridade na compra dos direitos econômicos. O dirigente, no entanto, condiciona a aquisição a metas financeiras que o tricolor precisa atingir até o final de novembro.

"Diria que já temos um acerto com o Atlético Nacional que prevê um investimento que está estabelecido no contrato. Para que a gente execute esse acordo, esse acerto, a gente precisa atingir algumas metas financeiras. Se a gente atingir no final de novembro, início de dezembro, algumas recuperações financeiras que estamos fazendo, plano de sócios atingindo 30 mil, a gente vai ter condições de adquirir Ramírez em definitivo, que é um passo importante para o clube", explicou.

Ramírez foi contratado pelo Bahia em 2020 e se tornou referência técnica da equipe na reta final do Brasileirão, sendo peça importante na manutenção do clube na Série A. Em fevereiro, ele rompeu os ligamentos do joelho e ficou um bom tempo afastado dos gramados. O retorno aconteceu apenas em outubro, durante a vitória sobre a Chapecoense, por 3x0.

Outro jogador que está na pauta do Bahia é o zagueiro argentino Conti. A situação, no entanto, é mais complicada para o tricolor. O jogador de 27 anos está emprestado pelo Benfica até o fim do ano. O Bahia tem o direito de adquirir 50% dos direitos econômicos ao custo de dois milhões de euros (cerca de R$ 12,7 milhões), valor considerado alto para o clube baiano.

Na última semana, Guilherme Bellintani esteve em Portugal e abriu negociações com o Benfica para que Conti siga como jogador do Bahia. As conversas ainda estão em andamento.

"A situação de Conti é um pouco mais difícil, valor mais alto. Jogador de nível europeu de valorização. A minha ida a Lisboa provocou, passei três dias em Lisboa, consegui nas reuniões junto ao Benfica, fazer um primeiro passo, mas ainda distante de um acerto final", explicou Bellintani.