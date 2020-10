Bênção aos animais e caruru delivery: programação do dia de São Francisco de Assis

Domingo (4) é dia de festa. Na data, que comemora o dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, serão realizadas missas, bênçãos aos animais e haverá distribuição de plantas medicinais.

Em Salvador, haverá programação especial em três paróquias, uma igreja e várias comunidades dedicadas ao santo. No Centro Histórico de Salvador, o Convento São Francisco de Assis faz o novenário até as 18h deste sábado (3), com a presença de até 50 pessoas. Em seguida, há o “chá com o frei”, que é quando os freis do Convento de São Francisco entregam ervas medicinais acompanhadas de chá e da explicação dos benefícios para a saúde.

No domingo, o convento realiza a Missa Solene às 8h, que será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha. Logo após a celebração, serão distribuídas mudas de plantas e haverá uma carreata pelas principais ruas do Centro de Salvador, saindo e retornando para o Convento.

Ao longo de todo o dia os devotos também terão acesso à Igreja e, às 18h, ocorrerá uma missa. Toda a programação do novenário e do dia festivo pode ser acompanhada ao vivo pelo Youtube.

Já na Paróquia São Francisco de Assis, na Boca do Rio, além do novenário até hoje, às 19h, haverá no domingo missas às 8h, 11h e 14h; bênção dos animais, às 10h (transmitida pelo Youtube da paróquia); e almoço “Caruru Franciscano” delivery e drive thru, às 11h. Também será possível ver pela internet o trajeto que a imagem de São Francisco de Assis fará pelas principais ruas do bairro, a partir das 15h, e a Missa Solene presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, às 17h.

No bairro de Saramandaia, haverá o último dia do tríduo hoje, às 19h, cujo tema é “São Francisco de Assis, ajuda-nos a compreender a família como um tesouro da Igreja”. Já no domingo, haverá missas às 7h, na Comunidade Nossa Senhora da Salette; e às 8h30, na Igreja Matriz. A Missa Solene será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida, às 15h.

Em Alto de Coutos os fiéis participam até hoje da novena, às 19h, cujo tema é “Senhor, o que queres que eu faça?”. No domingo, às 19h haverá homenagens ao santo, que também podem ser acompanhadas no Youtube da paróquia.

SERVIÇO:

O QUÊ: Festa de São Francisco de Assis

QUEM: Devotos de São Francisco de Asssis

QUANDO: 4 de outubro

ONDE: Convento e paróquias dedicadas à São Francisco de Assis

