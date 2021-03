Benefício de aposentados e pensionistas do Estado será pago na terça (30) 

O Governo do Estado fará o pagamento antecipado dos benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas do Estado no próximo dia 30 de março. De acordo com o Governo do Estado, a medida tem a intenção de reforçar os cuidados especiais com os idosos em meio à pandemia do coronavírus na Bahia.



Os vencimentos dos aposentados será antecipado em um dia. De acordo com a tabela de pagamentos, divulgada em portaria conjunta pelas secretarias da Fazenda (Sefaz-BA) e da Administração (Saeb), a folha do funcionalismo público será paga no dia 31 de março.