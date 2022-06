Beyoncé apresenta capa de novo álbum; veja imagens

E se ela renascesse? Pois bem: a mulher tá viva. Beyoncé divulgou na manhã desta quinta-feira (30) a capa de seu novo álbum e fez breves comentários sobre seu novo trabalho, que será divulgado daqui a um mês, no dia 29 de julho.

"Criar esse álbum me permitiu um lugar para sonhar e encontrar uma válvula de escape durante o momento assustados para o mundo. Ele me permitiu me sentir livre e aventureira em um momento em que pouca coisa se movimentava", escreveu a cantora no post nas redes sociais.

'Reinaissance' será o primeiro disco de Beyoncé desde o lançamento de Lemonade, álbum visual lançado em 2016, e também marca o retorno da cantora a seu trabalho solo, já que, após o disco aclamado, ela lançou o The Carters e saiu em turnê com o marido, Jay-Z.

Provável sexta faixa do novo álbum, 'Break My Soul' tem uma pegada de house, estilo de discotecas de décadas passadas, e já foi lançado. Ouça no player abaixo.

Em seu novo trabalho, Beyoncé indica algumas mudanças em sua personalidades. Conhecida por ser perfeccionista ao extremo e cobrar o máximo de detalhes mínimos, ela revelou que seu nono álbum trará algo mais leve.

"Minha intenção foi criar um lugar seguro, um lugar sem julgamentos. Um lugar para ser livre do perfeccionismo e de pensar demais. Um lugar para gritar, soltar, sentir a liberdade", disse.

Já nos postos mais altos possíveis, Beyoncé ainda afirmou que Reinaissance lhe deu a possibilidade de sonhar e criar uma válvula de escape para o mundo: uma Beyoncé que, nas suas próprias palavras, é livre e aventureira num momento de pouca movimentação.