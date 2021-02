Biden encerra estado de emergência na fronteira com México e veta verba para muro

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira, 11, em comunicado, que decidiu encerrar um estado de emergência na fronteira com o México, que havia sido decretado em fevereiro de 2019 pelo então presidente Donald Trump.

No texto, Biden afirma também que não haverá mais verba para a construção de um muro na fronteira, anunciando uma reavaliação sobre os fundos destinados a essa finalidade.



A comunicação foi feita em nota ao Congresso. O muro na fronteira sul era uma das principais bandeiras do governo Trump, com a justificativa de conter a imigração ilegal.