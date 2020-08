Bilbao realiza campanha com Arthur, que tem síndrome de Down

Nota 10: Os fashionistas estão customizando as próprias peças. Eles aproveitam a pandemia para repensar o consumo de moda e reciclar a criatividade





Nota 0: Não dá para ficar chateada com a amiga porque essa anda recusando convites sociais. O coronavírus ainda está aí e a vida não voltou ao normal.

Eduardo Oliva e Arthur (foto: divulgação)

O diferente é normal

A Bilbao reabre as portas em pura conexão com a nova realidade. Lança o preview de Verão com pegada sustentável, reinventa o luxo que ganha ares de simplicidade e lança editorial de Dias dos Pais, completamente fora dos padrões. Nada de modelos convencionais. Quem estrela a campanha é o dentista Eduardo Oliva e seu filho Arthur, que tem Síndrome de Down. A ideia nasce de uma frase do pai convidado. “Veja o mundo diferente, veja o mundo normal”. Que assim o seja!

Amiga zebra



Imagine um calçado para fashionista nenhuma botar defeito? O vixe, simplesmente amou, o achadinho com estampa de zebra garimpado no e-commerce da Inbox (inboxshoes.com.br), capaz de tirar qualquer look da mesmice. A lojinha virtual está cheia de promoções e você descola a peça - uma espécie de mescla de sandália com tênis - por R$ 79.

Momento pantera

Que tal arrematar um vestido bem confortável, confeccionado em malha de algodão, mas com uma estampa bafônica? Se rola sentimento unir essas duas premissas, dá só uma espiadinha nesse modelito da Second Flor com estampa de pantera. Onde achar? No e-commerce da OQ Vestir (oqvestir.com.br). Preço: R$ 106,9.

Escolha certeira

Boys descolados que estão atrás de uma peça curinga para combinar com diversos looks, lá se vai uma ajudinha. A bermuda slim jeans da Renner (lojasrenner.com.br) é produzida com material sustentável e custa R$ 79,9. Os papais podem pedir de presente, já que a data especial já está chegando.

Um xodó

Uma mochila lacrativa para chamar de sua. Atrás de uma com essa pegada? O modelito floral da Farm (farmrio.com.br) é o escolhido. Ela cabe tudo que a gente precisa e ainda dá uma bossa e tanto no visu. preço: R$ 165,6