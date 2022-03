Bilbao vai abrir megaloja na Alameda das Espatódeas que reunirá diversas marcas

(Divulgação)

Perspectiva da nova Bilbao da Alameda das Espatódeas

Território luxuoso do segmento de arquitetura, designer e decoração, a Alameda das Espatódeas será, a partir do final do mês de abril, referência também para a moda masculina. A Bilbao, que tem loja no Jardim Apipema e no Salvador Shopping, escolheu o Caminho das Árvores para abrir a sua flagship stores masculina. A nova unidade, que terá o dobro do tamanho da loja da Rua Professor Sabino Silva, será a maior loja de moda para homens da cidade. O projeto arquitetônico, que leva a assinatura do arquiteto Marcos Barbosa, privilegia os espaços que reunirá marcas nacionais, internacionais e a label da Bilbao.

(Foto: Leonardo Freire/Divulgação)

O casal de chefs Kafe e Dante Bassi do Manga Restaurante

Janela

O Manga Restaurante, comandado pelo casal de chefs Kafe e Dante Bassi, acaba de abrir um charmoso bar no térreo do belíssimo prédio em frente ao mar do Rio Vermelho. O Janela, que conta também com algumas mesas na calçada para quem prefere apreciar o vai e vem de pessoas nas ruas do bairro, tem um cardápio especial e cozinha exclusiva para agilizar o atendimento sem interferir na operação do restaurante que continua funcionando no primeiro andar e no terraço com vista mar.



Páscoa

O Wish Hotel da Bahia está preparando um brunch especial para o domingo de Páscoa, que este ano cai no dia 17 de abril. O menu com saladas, queijos e frios, frutas, pratos quentes e sobremesas, será servido das 12h30 às 15h30 e será embalado com música ao vivo. As reservas já podem ser feitas e o custo por pessoa é de R$110.

(Divulgação)

Cantor e compositor Jão tem em Cazuza sua maior inspiração

Pirata

Depois de uma apresentação magistral na última edição do Lolapalooza, o cantor e compositor Jão, considerado o ídolo pop da sofrência da atualidade, vai desembarcar na Concha Acústica, no dia 20 de maio. Salvador será a segunda cidade do Nordeste a receber a turnê do artista, que leva o nome de Pirata. A primeira será Fortaleza.

(Divulgação)

Casa Rosa descortina a bela fachada no Rio Vermelho

Revelação

Depois de mais de dois anos coberto por um enorme tapume, o belo imóvel que abriga a Casa Rosa, no Rio Vermelho, foi descortinado revelando a beleza e a imponência do imóvel que virou um “necessário” espaço cultural. A programação cultural está a cargo de Rose Lima que, juntamente com o marido Fritz Zehnle, foi responsável também pelo projeto arquitetônico que envolveu um delicado e cuidadoso trabalho de restauro do casarão.

(Foto: Gabriela Daltro/Divulgação)

Carlos Amorim comanda mais uma edição da Casa Cor Bahia

Luxo

A Rua da Sapucaia, no Horto Florestal, foi o endereço escolhido pelo empresário Carlos Amorim para edição deste ano da Casa Cor Bahia que acontecerá entre os meses de julho e agosto. Desta vez, a mostra de decoração estará associada a um grande projeto de incorporação que reunirá oito grandes empresas do setor. Outra novidade vinculada a esta edição é a vinda de uma grande construtora paulista para a cidade com um empreendimento de altíssimo luxo. Informações de bastidores obtidas pela coluna garantem que o VGV (Valor Geral de Vendas) do empreendimento está na casa de R$ 1 bilhão. A ideia dos investidores é implantar no local um projeto que transformará ainda mais o já luxuoso bairro.

(Divulgação)

Rosário Magalhães será madrinha de campanha beneficente da Trousseau

Ação do bem

Rosário Magalhães será a madrinha da campanha Trousseau do Bem que destinará parte das vendas da unidade Trousseau Exclusivité do Shopping Salvador para aquisição de cestas básicas para serem distribuídas a quem precisa. Rosário será homenageada pela empresária Renata Andrade durante um evento na loja, nesta quarta-feira (30), a partir das 17h.

(Divulgação)

Obra da série Ciclo da Vida do artista Felix Sampaio

Coletiva

Mais de 20 artistas baianos estarão expondo suas obras na Exposição Coletiva intitulada 2022 Recorte da Produção Diversa e Contemporânea da Bahia com curadoria de Murilo Ribeiro. A exposição que reúne nomes como Chico Mazzoni, Felix Sampaio (com sua nova série em granito intitulada Ciclo da Vida), Guache Marques, Sara Vitória, Leonel Matos, Menelaw Sete e Juraci Dórea, dentre outros, ficará em cartaz de hoje (29) a 4 de junho na Sala Contemporânea do Palacete das Artes.

(Divulgação)

Mobiliário da baiana Tidelli chega a Dubai

Expansão

A Tidelli, marca 100% brasileira com fábrica em Salvador, inaugurou um showroom de 700 m², em Dubai. De acordo com Roberta Mandelli, diretora de Relações Internacionais da empresa, o investimento foi de R$ 1 milhão.

Cinema

A UCI ORIENT inaugura nesta quarta-feira (30) a sala IMAX da Bahia, com sessão exclusiva para convidados do filme Morbius, no Shopping da Bahia. O complexo de cinemas ganhará ainda novas salas De Lux que serão inauguradas no mesmo dia.

(Divulgação)

Emicida traz seu show Amarelo para a Concha

Amarelo

O show Amarelo do cantor Emicida chega no dia 4 de junho, às 19h, na Concha Acústica do TCA. Os ingressos já estão à venda no Sympla.