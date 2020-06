Bilionário Carlos Wizard deve assumir secretaria no Ministério da Saúde

Foto: Reprodução/Instagram

O empresário bilionário Carlos Wizard Martins deve assumir, em breve, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE), um dos cargos mais importantes do Ministério da Saúde.

Wizard já atua como conselheiro de assuntos estratégicos da pasta desde 21 de maio e, de acordo com o próprio empresário, a função foi aceita para ser feita sem remuneração.

"Passei quase dois anos em Roraima atuando ao lado do general Eduardo Pazuello, atual ministro da Saúde. Ontem fui nomeado por ele como Conselheiro de Assuntos Estratégicos do Ministério da Saúde. Atuaremos juntos no combate ao covid-19", escreveu em uma postagem publicada na mesma data.

O empresário é fundador da Wizard, rede de escolas de idiomas, e presidente do grupo Sforza, conglomerado de mais de 15 empresas, como Mundo Verde, Pizza Hut e outras.

Segundo o jornal Correio Braziliense, informações de bastidores do ministério dão conta que mesmo antes de ser nomeado como secretário na Saúde, Wizard já realiza reuniões internas com a equipe.

O empresário também divulgou uma foto de um encontro como ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto, nas redes sociais. Por lá, também tem fotos com o presidente Jair Bolsonaro, com a primeira-dama Michelle Bolsonaro, com o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), com a ministra Damares Alves, entre outros nomes da alta cúpula do governo.

No Instagram, Wizard se define como empresário, palestrante e autor dos livros Desperte o milionário que há em você!, Sonhos não tem limite e Do zero ao milhão".

O último gestor da SCTIE foi o professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Antonio Carlos Campos de Carvalho, um dos poucos nomes indicados por Nelson Teich, que deixou o cargo no mês passado.

Carvalho pediu demissão do cargo que ocupava e foi desligado oficialmente da pasta em 22 de maio. A exoneração publicada no Diário Oficial foi assinada pelo chefe da casa civil, general Braga Netto.

De acordo com o site do Ministério da Saúde, a SCTIE "é responsável por formular e implementar políticas nacionais de ciência, tecnologia e inovação em saúde, assistência farmacêutica e fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de saúde".