Biscoito de Nutella é lançado após 10 anos de testes e R$ 530 milhões investidos

Produto é sucesso de vendas na França, e passará a ser comercializado na Itália (Foto: Divulgação)

Demorou, mas saiu. A Ferrero lançou os Nutella Biscuits, biscoitos recheados com o famoso creme de avelã, após dez anos de testes e altíssimo investimento em pesquisas para chegar à receita ideal.

Foram mais de 120 milhões de euros (o equivalente a R$ 530 milhões) de aporte no projeto, com contratação de 150 novos funcionários. As informações são da Gazeta do Povo.

O biscoito, que já é vendido na França desde o primeiro semestre, onde se tornou o biscoito mais vendido no país, já está começando a ganhar o mundo. No mês que vem, chega à Itália, onde é fabricado.

Balvano, no sul do país da bota, é a origem da delícia. A fábrica, que conta com uma "ilha picker" com 40 braços mecânicos, sete robôs e cerca de 200 motores. O equipamento tem peso equivalente ao de um Boeing 747.

Apesar da boa notícia sobre a expansão da distribuição, ainda não há previsão para o novo produto chegar ao Brasil.