Black Friday terá descontos que chegam a 80% em Salvador; saiba onde

Na promessa de oferecer melhores preços e oportunidades, a Black Friday é uma das datas mais esperadas não apenas pelos consumidores, mas também pelo comércio baiano. Depois da inflação acumulada de 8,21% nos últimos 12 meses na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a esperança é de que, nesta edição, o evento consiga agitar as vendas locais. A Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) projeta movimentação de 4,3 bilhões nos setores ligados ao evento no estado em novembro.

De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no último ano, os setores mais afetados pela inflação na RMS foram o de vestuário (29,86%), alimentações e bebidas (12,98%) e aparelhos eletroeletrônicos (6,45%). É esperado para esta Black Friday, de acordo com a Fecomércio, o crescimento de 5,1% no setor de supermercados, 3,7% no setor de vestuário e calçados e 2,3% no setor de eletrodomésticos, na comparação anual.

Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Salvador, é estimado um aumento geral de 10% nas vendas na edição deste ano da Black Friday em relação ao ano de 2021, cujos números absolutos de vendas não foram informados pela CDL.

"A CDL Salvador espera grande adesão dos consumidores que, no último trimestre do ano, já se encontram predispostos às compras, pelo clima, por tudo. A realização simultânea com a Copa do Mundo e a proximidade do Natal, só favorecem e agregam à mobilização”, declara o gerente institucional e marketing da instituição, Fausto Matos.

Para a economista Verônica Ferreira, o evento será a ocasião perfeita para a compra de roupas e eletrônicos. “Principalmente no setor do vestuário, onde existe uma chamada grande, é um bom momento para realizar essa compra. A maior parte dessa inflação [no setor] é devido ao aumento dos custos de produção, por questões internacionais, como a Guerra da Ucrânia”, explica.

Promoções de até 80%

Nas Lojas Americanas, kits de moda íntima chegam a R$40,41 à vista no cartão de crédito. Com a Red Friday, marca das promoções de Black Friday na loja, os consumidores terão ofertas com até 80% de desconto e até 50% de cashback em compras pagas com o cartão Ame. Os clientes podem conferir produtos dos mais diversos departamentos, como eletrônicos, eletrodomésticos, mercado e esportes nas lojas físicas, além de ofertas no site e no app da marca.

Interessada em produtos de cuidado com a pele, a trancista Sabrina Marques, 20, aproveitou a semana de promoções no site da Creamy para comprar um ácido facial, que custava R$75, por R$46,31. “Eu gostei da promoção, porque é um dos produtos com mais saída da marca. Além dele ter saído com esse desconto bem legal, ele veio com um brinde, que é um hidratante facial que custa em torno de R$50”, contou.

Para os amantes de cuidados pessoais como Sabrina, os descontos em produtos de cuidado pessoal são possíveis de serem encontrados tanto em perfumarias como em farmácias. Na O Boticário, até o dia 27 de novembro, centenas de produtos das categorias de cuidados pessoais, faciais, perfumaria e maquiagem alcançam até 60% de desconto. Na Drogaria São Paulo, por sua vez, esses itens aparecem ao lado de medicamentos que contarão com condição especial de pagamento, com parcelamento em até 12x sem juros.

No Assaí Atacadista, entre 21 e 25 de novembro, os destaques são para as categorias de pneus e eletroportáteis. Além de preços mais baixos nos itens de bebidas e alimentos, a Black Friday trará facilidades de pagamento, como o parcelamento em até 2x sem juros nos cartões de crédito a partir de R$20 em compras.

Nas Casas Bahias, as maiores procuras são por televisores de tela grande, smartphones, computadores e eletrodomésticos. Durante toda a Black Friday, a loja oferece condições especiais de pagamento como parcelamento em até 30 vezes sem juros nos cartões ou em até 24 vezes no crediário. A expectativa é de crescimento de 30% em vendas para o período, com descontos que chegam em até 80%.

Há também espaço para descontos para a saúde dos pets. A Plamev Pet, empresa de planos de saúde animal, promove descontos de até 50% nos principais planos de saúde para os pets. Tutores de cães e gatos que aderirem aos convênios durante o mês pagarão o valor da mensalidade com o desconto durante um ano.

Shoppings terão horários diferenciados de funcionamento (Foto: Ana Albuquerque/CORREIO)

E-commerce

Além das ofertas disponibilizadas nas lojas físicas, grandes e pequenas marcas apostam também nas vendas online. Na Hering, loja especializada em vestuário, durante todo o mês de novembro o bônus tradicional de 10% será de 20% para usar em compras nas lojas físicas e online. De 24 a 27 de novembro, a marca realiza a 'Sexta-feira Básica'. Nestes dias, os descontos podem chegar a até 60% off. No entanto, para os clientes online, as ofertas seguem até a segunda-feira (28), quando a loja estará focada nas vendas do e-commerce, com mais descontos de até 60% e bônus.

Na Bahia, a expectativa de crescimento do faturamento do e-commerce varia entre 30% e 50%, com relação ao mês passado, de acordo com o levantamento feito por Maurício de Andrade, CEO da Tempt e especialista em e-commerce, com dados do E-Commerce Brasil. Esse número representa um aumento de 1,5% a 5% em relação a 2021.

“Nossa expectativa de crescimento no faturamento é de 56%, reunindo todos os nossos canais de venda, em comparação ao mês anterior. É uma oportunidade que mobiliza toda a cadeia produtiva”, afirma o especialista.

Para quem busca ofertas em eletroeletrônicos, a marca Philips dá descontos de até 60% em sua loja online durante a semana de 21 a 27 novembro, com produtos de diferentes categorias, como barbeadores e depiladores elétricos, prancha e secador de cabelo, modelador de cachos, itens para o enxoval do bebê e cuidados com a mãe.

Shoppings

Para garantir mais tempo de compra aos consumidores, os principais shoppings da cidade funcionarão em horário especial nesta sexta-feira (25). No Salvador Shopping e Salvador Norte, os centros de compras terão funcionamento das 8h às 23h. A campanha dos shoppings oferece descontos de até 70% nos mais diversos segmentos e a expectativa é de crescimento de 12% em relação ao fluxo de 2021 e 20% em relação as vendas, no Salvador Shopping. No Salvador Norte, a previsão de crescimento é entre 10% e 15% quanto ao fluxo.

No Shopping Paralela, a expectativa de aumento é de 20% nas vendas comparado com 2021, de acordo com o coordenador de marketing Gabriel Araújo. O shopping funciona das 7h às 23h nesta sexta-feira. Já o Shopping da Bahia funciona das 06h às 23h.

No Shopping Cajazeiras, a previsão é de aumento de 10% das vendas em relação ao ano passado. Na sexta, o funcionamento é das 8h às 20h. “Estamos otimistas por uma retomada progressiva nas vendas, pois, além da Black Friday, temos a Copa do Mundo e o Natal, uma combinação inédita que promete aquecer o comércio nessa reta final de 2022”, diz Talita Passos, gerente de marketing do shopping.

No Shopping Itaigara, os clientes terão descontos com produtos que chegam a valer até metade do preço. Já no Shopping Barra, entre os dias 25 e 27 de novembro, as ofertas chegam a 70%, com funcionamento das 8h às 23h. O Shopping Bela Vista também vai operar em horário ampliado no período de 25 a 27 de novembro. No dia oficial da Black Friday, as lojas funcionarão das 9h às 23h.

Apesar dos horários diferenciados, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), não haverá nenhuma intervenção ou alteração de trânsito nas regiões dos grandes centros de compras ou mesmo no centro da cidade. O órgão de trânsito informou que fará rondas e, caso necessário, deve reforçar presença nestes locais para “ordenar a movimentação de veículos, evitar a desordem e o desrespeito às regras de trânsito”.

CORREIO

O Jornal CORREIO também terá um preço especial na última sexta-feira (25) do mês de novembro. Para os leitores que adquirirem a versão impressa, o exemplar sairá por R$1,00.

A edição poderá ser adquirida em todos os pontos de vendas, incluindo redes de supermercados. Como estar bem informado é essencial para a cidadania e o CORREIO sabe bem disso, também já estão rolando ofertas imperdíveis para quem estava aguardando uma boa oportunidade para se tornar assinante.

Até sexta, é possível ter acesso à assinatura anual digital por R$5 por mês, além de escolher a assinatura de fim de semana anual por apenas R$6,50 mensais.

A primeira opção garante benefícios únicos como: acesso a conteúdo exclusivo para assinantes, descontos com o Clube Correio, navegação ilimitada e notícias enviadas em primeira mão nos grupos de WhatsApp exclusivos para assinantes.

Confira 10 achados da Black Friday

1. Copo térmico de Aço Inox com tampa 473 mL – R$69,90 (61% de desconto) – Ferreira Costa

2. Panela de pressão 4,5L – R$169,00 (68% de desconto) – Ferreira Costa

3. Livro 1984 – R$18,99 (R$31 off) – Lojas Americanas

4. Geladeira/Refrigerador Panasonic Frost Free Duplex – De R$ 5.199,00 por R$2.899,00 – Magazine Luiza

5. Smart TV 50” Crystal 4K Samsung – De R$ 4.999,00 por R$ 2.599,00 – Magazine Luiza

6. Loção Drenante Desodorante Corporal Nativa SPA Ginseng e Cafeína 400 ml – De R$69,90 por R$27,90 – O Boticário

7. McFritas por R$2,90 (R$7,00 off) – Mc Donald’s

8. Areia Higiênica Nestlé Purina Tidy Cats para Gatos – R$28,99 (10% de desconto) - Mundo Pet

9. Pernil Suíno Perdigão - De R$51,59 por R$31,59 – Gbarbosa

10. Pneu Tracmax Aro 14 175/75 R14 – De R$359,90 por R$289,90 - Gbarbosa

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo