Bloco Alerta Geral comemora 25 anos com Fundo de Quintal, Xande de Pilares e Délcio Luiz

O Bloco Alerta Geral, em 2019, completa 25 anos de samba no Carnaval de Salvador. O bloco que foi o precursor ao levar uma banda de samba para cima do trio elétrico terá esse ano como atrações Xande de Pilares, Délcio Luiz, Fundo de Quintal, Miudinho e Bambeia. O desfile acontecerá na quinta-feira (28/02), a partir das 20h na Avenida (Campo Grande).

O grupo Alerta Geral terá ainda fanfarra que desfilará no Circuito Sérgio Bezerra (Barra), a partir das 21h e o bloco Alerta É Folia, na sexta-feira (1º/03), a partir das 20h, também no Circuito Osmar, com Denny Denan, os grupos Miudinho e Movimento

As vendas das fantasias do bloco acontecem na sede do bloco na Rua Direita da Piedade, nº 14, Barris.

Neste sábado (26) o Bloco Alerta Geral realiza mais uma edição do seu ensaio, na sede, no bairro dos Barris (Centro), ao som das bandas Miudinho, Mania de Ser (diretamente de Sergipe) e a participação do Grupo Fotografia convidados, a partir das 17h. As mulheres pagam meia até às 18h. O ingresso custa R$ 10.

# SERVIÇO FANFARRA

O que: Fanfarra do Alerta

Atrações: Banda de Fanfarra

Onde: Circuito Sérgio Bezerra (Barra, Salvador, Bahia).

Quando: Quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019, às 21h.

Quanto: R$ 70 (individual) e R$ 50 (comprando com o Alerta Geral), já à venda na sede do Alerta Geral (Rua Direita da Piedade, nº14, Barris) e balcão Samba Vivo (4º andar – Shopping Piedade).

# SERVIÇO ALERTA GERAL:

O que: Bloco Carnavalesco Alerta Geral.

Atrações: Xande de Pilares, Délcio Luiz, Fundo de Quintal, Miudinho e Bambeia,.

Onde: Circuito Osmar (Campo Grande, Salvador, Bahia).

Quando: 28 de fevereiro de 2019, às 20:30h.

Quanto: R$ 220 venda na sede (Rua Direita da Piedade, nº14, Barris) e balcão Samba Vivo (4º andar - Shopping Piedade).

#SERVIÇO ALERTA É FOLIA:

O que: Bloco Carnavalesco Alerta É Folia.

Atrações: Denny Denan, Miudinho, Movimento e convidados.

Onde: Circuito Osmar (Campo Grande, Salvador, Bahia).

Quando: Sexta-feira, 1º de março de 2019, às 20h.

Quanto: R$ 160 (individual) já à venda na sede do Alerta Geral (Rua Direita da Piedade, nº14, Barris) e balcão Samba Vivo (4º andar – Shopping Piedade).

Outras informações: (71) 3329-6949 / Instagram: @blocoalertafolia