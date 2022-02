Bloco do Silva confirma nova data para 10 de abril na Fonte Nova

(Foto: Manoela Mariano/Divulgação)

O cantor Silva volta a Salvador para apresentação

O Bloco do Silva, projeto que o cantor Silva realiza sempre durante o verão em várias capitais brasileiras e que estava previsto para acontecer este mês em Salvador, já tem nova data para acontecer. Será no próximo dia 10 de abril (domingo), às 16h, na Arena Fonte Nova. O projeto de carnaval do artista também passará por outras capitais, a exemplo de Vitória (2/4), Brasília (30/4), São Paulo (7/4), Rio de Janeiro (14/5), e Belo Horizonte (21/5), conforme já haviam sido anunciados anteriormente. De acordo com a produção do projeto, uma nova cota de ingressos já está disponível para venda na plataforma Sympla. Já os ingressos comprados para a apresentação que foi adiada continuam valendo para a nova data .

(Divulgação)

Thiago Arancam faz show surpresa no Almacen Pepe

Ópera com café

O tenor Thiago Arancam realizou um show surpresa na noite da última quinta-feira (10), no Espaço Gourmet do Almacen Pepe do Horto Florestal. A apresentação foi durante o lançamento do café Reserva do Vale, de Vitória da Conquista, para os soteropolitanos.



(Divulgação)

O tenor Thiago Arancam com os sócios do Café Reserva do Vale

Luau

Será nesta quarta-feira (16), a partir das 21h, a próxima edição do Luau Fasano que acontece no rooftop do hotel. Desta vez, a atração será o cantor Tatau que preparou um repertório especial para a apresentação. O evento, com ingressos a R$ 320 e bebidas inclusas, será aberto pelo DJ Enrico Masiero.

(Divulgação)

Lucy Bomfim comanda o grupo MS Home

Sob nova direção

A decoradora Lucy Bomfim assumiu o comando da marca Kachepot, no Caminho das Árvores. A partir de agora, a loja de decoração passa a integrar o grupo MS Home que tem outras unidades voltadas para o mesmo segmento na capital baiana.

(Divulgação)

A tela Os Náufragos está na exposição de Murilo Ribeiro no MAB

Contando histórias

Diretor do Palacete das Artes, o artista plástico Murilo Ribeiro, inaugura, na próxima quinta-feira (17), às 19h, no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória, a exposição Murilo Ribeiro. Um Contador de Histórias. Série Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás. A mostra reúne 60 peças em óleo sobre tela que retratam o atual período de suas composições, o que inclui suas histórias, vivências, homenagens e inspirações de pintores, da arte, e da humanidade.

(Divulgação)

Lambendo as crias: Murilo Ribeira contempla sua obra em exposição no MAB

Arte viva

Ainda sobre artes visuais, o Ativa Atelier Livre completará três anos no próximo mês de março e comemora a data com a abertura de sua galeria. O espaço entra em cena com a exposição Amor, Força e Arte – Mostra de Processos Criativos, que reúne trabalhos de 32 artistas sob a curadoria de Lanussi Pasquali e Fábio Gatti. A exposição coletiva fica em cartaz até 20 de março, na Rua Tupinambás, 423, no Rio Vermelho, e conta com obras de artistas da nova cena como Cassandra Barteló e Matheus Morbeck, além de veteranos como Fátima Tosca.

(Foto: Fabio Gatti/Divulgação)

Galeria Ativa expõe obra de mais de artistas

Dupla afinada

Foi de Vavá Botelho, diretor do Balé Folclórico da Bahia, a direção coreográfica do clipe da música Terra Aféfé, que a cantora lançou no último sábado (12) no programa Caldeirão, na TV Globo. As locações foram realizadas no Candeal e no Mercado Iaô, na Ribeira, e contou com a participação de integrantes do Balé Folclórico. Esta é a terceira vez que o coreógrafo trabalha com a artista. Nas vezes anteriores, Vavá Botelho assinou a direção artística de shows da cantora.

(Divulgação)

Making off da gravação do clipe de Margareth Menezes com Balé Folclórico

Nata da arquitetura

A baiana Débora Barreto será uma das únicas brasileiras a falar sobre Acústica na Expo Dubai, nos Emirados Árabes, evento que reúne a nata da arquitetura mundial. Vale ressaltar que sua empresa, a baianíssima Audium, que tem José Neto como sócio, é quem assina o projeto acústico do Pavilhão Brasil na Expo Dubai, além de outros projetos internacionais em países como Angola, México e Portugal. Por aqui, sua assinatura está em projetos icônicos como a Casa do Carnaval, Casa do Rio Vermelho, Museu do Futebol (SP), Museu do Amanhã (RJ), dentre outros. A Expo Dubai 2020, que acontece até o final de março, integra o projeto das World Expo (Exposições Universais), realizadas de forma itinerante desde 1851 com a participação de mais 190 países.

(Divulgação)

Débora Barretto e José Neto, sócios da Audium



