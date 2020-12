Bloco Muquiranas procura substituto para Léo Santana no Carnaval 2022

Léo Santana (Foto: Divulgação)

Os grandes blocos já estão se movimentando para a volta em grande estilo no Carnaval de 2022. Um deles é o bloco de travestidos As Muquiranas, o mais tradicional em sua categoria, que confirmou as presenças do Psirico, comandado por Márcio Victor, e Parangolé, com Tony Salles. Agora, através de votação dos foliões, será escolhida a terceira atração, que vai substituir Léo Santana.

Como acontece nessas movimentações, logo começaram a surgir boatos de que o gigante não teria renovado o contrato devido ao alto valor do seu cachê. A coluna procurou o presidente da agremiação, Washington Paganelli, que foi claro e objetivo: “Não existe nada disso. É um rodízio natural que a gente faz. Léo é um sucesso no bloco e lá para frente voltaremos a conversar”. As Muquiranas desfilam nos circuitos Osmar (Campo Grande) e Dodô (Barra).









Artistas baianos participam da campanha Seja Legal no Mar

Mais uma vez artistas baianos da axé music e do forró participam da campanha Seja Legal no Mar, promovida pela Marinha do Brasil para lembrar dos cuidados neste Verão. Voltada para banhistas e navegadores, a iniciativa traz clipe com os cantores interpretando o famoso hino da Marinha Cisne Branco, imortalizado pela cantora Emilinha Borba. “Qual cisne branco em noite de lua”. Participaram Ivete Sangalo, Armandinho Macedo, Gerônimo, Edu Casanova, Ana Mameto, Leo da Estakazero, Tonho Matéria, Ricardo Chaves, Viviane Tripode, Lupão, Daniel Vieira, Tomate, Alexandre Peixe e Cláudia Cunha, além do velejador Torbem Grael. Apesar da Baía de Todos os Santos ser considerada uma das mais seguras para se velejar é sempre bom tomar cuidados.









Edu Casa Nova e Sylvia Patrícia lançam EP

Os cantores e compositores Sylvia Patrícia e Edu Casanova lançam dia 15 de janeiro o EP Dose Dupla, reunindo novas composições feitas a quatro mãos na quarentena. Além da regravação do hit Não Quero Saber Seu Nome, sucesso feito em parceria e tocado nas rádios do Brasil e Europa (foi lançada em coletâneas portuguesas, como World Trends e Brazilounge 4 da gravadora Difference Music-PT, antes mesmo de sair no Brasil). Apesar de trilharem por caminhos diferentes (Edu na axé e Sylvia no pop rock) eles se identificaram musicalmente e não tiveram dificuldades em trabalhar juntos. Edu tem musicas gravadas por artistas como Ivete Sangalo e Bell Marques, entre outros.





Mastruz com Leite Acústico

A banda Mastruz com Leite lançou no canal oficial novos clipes que foram gravados no DVD acústico. Em comemoração aos 30 anos de carreira, o novo projeto apresenta os maiores sucessos com uma nova roupagem, com um formato intimista. Dentre alguns lançamentos, os fãs podem curtir clássicos como Avoante, Barreiras e Se Lembra Coração, além do megahit Meu Vaqueiro, Meu Peão. O destaque também fica com a música inédita Hora de me Declarar, cantada por Larissa Ferreira.





TUM-TUM-TUM*





1 O Cruzeiro Vumbora pro Mar, que aconteceria entre os dias 12 a 15 de março de 2021, mais uma vez foi adiado. Agora para as datas de 05 a 08 de novembro. Os organizadores avaliaram que, enquanto a vacina não chegar, é mais prudente se resguardar. Em tempo: além do anfitrião Bell Marques, as atrações são Durval Lelys, Saulo, É o Tchan, Rafa e Pipo Marques.





2 O cantor e compositor Jorge Alfredo escreveu dois textos para a coleção de três livros que será lançada pela Cidade da Musica da Bahia. Um é sobre o Samba da Bahia. O outro é sobre a cena Pré-Axé, da qual ele foi uma figura importante. Também vão publicar uma entrevista que ele fez com Rogério Duarte sobre Walter Smetak. O projeto é idealizado por Gringo Cardia e Antônio Risério.





3 O Podmiga, podcast do site ihmiga.com, foi o terceiro podcast de entretenimento mais executado do Brasil no dia 13 de dezembro, segundo o Chartable. Apresentado por Kadu Brandão, o podcast tem o Resumo e Resenha, onde Kadu debate o universo dos realities com Ailma Teixeira, Erem Carla e Caroline lina, e o Aumenta o Som, programa musical que recebeu artistas como Felipe Pezzoni, Ju Moraes, Denny Denan e Lincoln Senna.