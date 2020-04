Blocos Alvorada e Pagode Total realizam campanha para sambistas baianos

Dois tradicionais blocos de samba da Bahia, o Alvorada e o Pagode Total, se uniram em uma corrente de solidariedade e lançaram a campanha Não Deixe o Samba Morrer, para arrecadar doações de cestas básicas, produtos de higiene e de limpeza e vale gás. O intuito é ajudar os sambistas que, por conta dos shows suspensos durante a pandemia, estão enfrentando dificuldades financeiras, chegando inclusive a vender instumentos.

“Boa parte destes músicos, tem na carreira artística seu único sustento e com isso, essa paralisação impactou diretamente no sustento da família, já que suspende também o seu ganha pão”, comenta Vadinho França presidente do bloco Alvorada,.

Neste mesmo sentido, Ariane Barreto, diretora do bloco Pagode Total, destaca a importância de uma atuação coletiva e foca na importância da solidariedade. “Passamos o ano todo ouvindo esses artistas tocando e animando diferentes momentos nossos, chegou a hora de retribuirmos no valor e da forma que pudermos”, destaca a jovem empresária. As pessoas que contribuírem com doações, ao final da campanha, participarão do sorteio de 2 fantasias dos dois blocos “essa é uma forma de agradecer adesão”, explica Vadinho França.

Os dois blocos estão recebendo doações até o dia 7 de maio, tanto através de uma vaquinha virtual, quanto presencialmente.Neste último caso, os interessados podem ligar para 71 986497163 ou enviar mensagem nas redes sociais do blocos @blocoalvorada e @blocopagodetotal. As doações serão retiradas no local indicado.





(Ilustração: Elano Passos)

