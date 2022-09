BNDES financia programa florestal no sul da Bahia

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 200 milhões para a Veracel Celulose S.A. Os recursos serão empregados na realização de programa que visa manter a base florestal de eucaliptos da companhia em um nível adequado para a operação de sua fábrica nos próximos anos. A madeira proveniente do eucalipto é o principal insumo utilizado pela Veracel na produção de celulose, matéria-prima para a fabricação de papéis, embalagens e produtos de higiene pessoal descartáveis.

O programa prevê o plantio de até 31,5 mil hectares de árvores de eucalipto em áreas próprias, arrendadas e de terceiros próximas à unidade industrial da empresa, no sul da Bahia. De acordo com o cronograma previsto, os cortes das árvores serão feitos em períodos entre seis e sete anos. Cerca de 20% da madeira resultante virá de produtores vizinhos à fábrica subsidiados pela companhia. A Veracel fornece apoio a eles na estruturação do plantio (mudas, adubos e defensivos), bem como lhes transfere tecnologia e conhecimento. Dessa forma, o projeto contribui para a ampliação e a diversificação da renda nas comunidades do entorno.

O plantio ocorrerá tanto em locais que nunca receberam árvores de eucalipto, quanto em áreas onde já houve colheita da espécie, e, nesse último caso, está previsto também o manejo dos troncos remanescentes após o corte, deixados na colheita anterior, para novo ciclo de crescimento.

Fundada em 1991, a Veracel é uma empresa de capital fechado controlada de forma compartilhada por duas grandes companhias com posição de destaque no setor: a brasileira Suzano S.A. e a sueco-finlandesa Stora Enso Amsterdam B.V. Sua unidade industrial tem capacidade para produzir 1,2 milhão de toneladas por ano de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto a partir do recebimento de madeira certificada colhida de florestas localizadas num raio de cerca de 60 km da fábrica. Toda a produção da empresa é exportada por suas controladoras.

Anualmente, a companhia passa por auditorias para manutenção da certificação FSC® (Forest Stewardship Council) — organização independente, não governamental, sem fins lucrativos, criada para promover o manejo florestal responsável ao redor do mundo —; da certificação do Programa Nacional de Certificação Florestal (Cerflor); e da ISO 14001; para verificar a conformidade da gestão do manejo florestal e da cadeia de custódia.