Bnegão, Maya e Bruxa Braba fazem o carnaval do Bombar

A programação carnavalesca do BOMBAR - Rio vermelho vai fazer a galera que está saudosa da folia curtir muito, com um fim de semana especial, cheio de ritmo e animação. Com artistas que cantam do pagodão ao pop, a casa promete agitar o público de quinta-feira, 24, ao domingo, 27 de fevereiro.

Para começar, na quinta-feira, 24, a casa recebe o show de BNEGÃO BOTA SOM – onde o rapper inova ao levar uma mistura de sons inspiradas na musicalidade da África, do Caribe e da América do Sul. Além disso, recebe a Bruxa Braba – Dj do rapper Vandal, e conhecida no cenário do rap, que ficará responsável por animar a galera com um super set list. O valor dos ingressos vai caindo com o passar dos dias. Nesta quinta (24), custa R$30; sexta e sábado custam R$20; e, no domingo, R$10.

Na sexta-feira (25), a partir das 22h, acontece o “Bailaum do Bom”. Com uma mistura de funk, rap e pagode, a festa contará com apresentações dos Dj’s Álvaro Reu e É o Cross, e participação de Dai e Vennas.

Já no sábado (26), acontece a festa a fantasia “O Pente” – evento já conhecido na noite da capital baiana por misturar todos os ritmos e fazer um verdadeiro carnaval com os principais hits do momento, com os Dj’s Cândido, Amar Mansoor, Will Sants, IVY Bad, além de uma live performance de MAYA e Bruno Barroso.

Finalizando a folia, no domingo (27) a casa recebe o cantor Jessé Braga, que trará um clima de samba e descontração para o fim de tarde. O evento acontecerá a partir das 19h.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Instagram @bombarrv ou ligando para o número (71) 9 8321-9646.