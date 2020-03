Boa Vista do Lobato: prefeitura inaugura nova creche nesta quinta (12)

O prefeito ACM Neto entrega, nesta quinta-feira (12), aos moradores de Boa Vista do Lobato e adjacências o novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Angelina Rocha de Assis – um projeto que recebeu investimento de R$ 4,2 milhões. O evento será às 9h30, na Rua João Rodrigues Mendes, s/n (a mesma do posto de saúde), no Lobato, e contará com a presença do vice-prefeito Bruno Reis e do secretário municipal de Educação, Bruno Barral.

O CMEI Angelina Rocha de Assis, que tinha infiltrações, falta de acessibilidade e problemas elétricos e hidráulicos, teve o prédio antigo demolido e substituído por um projeto novo. São 1.185 m² de área construída, com oito salas de aula climatizadas, elevador, acolhimento, diretoria, secretaria, coordenação, sala de professores, depósito de material didático, cozinha, triagem, depósito de merenda, área de serviço, lavanderia, refeitório, recreio descoberto, brinquedoteca, sala multiuso, sanitários, casas de gás e de lixo.

Durante o período de obras, a unidade escolar funcionou em um imóvel alugado, em uma localidade próxima. Com o novo prédio, o CMEI passará a ofertar 200 vagas. Atualmente, a unidade tem 69 alunos matriculados.

Essa é a quarta unidade escolar inaugurada neste ano pela Prefeitura de Salvador. Em fevereiro, foram entregues os novos CMEIs Yolanda Pires (Fazenda Grande do Retiro) e Mário Altenfelder (Lobato), e, no dia 6 de março, o CMEI Professor Antônio Pithon Pinto (Fazendo Coutos). Está prevista a finalização, ainda para este ano, de mais 13 unidades de ensino que estão em reconstrução, em um investimento total de R$ 96 milhões.

Além disso, mais R$ 30 milhões estão sendo destinados à demolição e reconstrução de oito unidades escolares. Também está prevista a construção de uma nova pré-escola no Jardim das Margaridas. Desde 2013, a Prefeitura já entregou mais de 240 novas unidades de ensino na cidade.