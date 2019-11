Boas da cabeça e com saúde no pé

É delícia, ancestralidade, tradição e liberdade que você quer? Toma! Sábado (9), às 16h, no Largo Quincas Berro D’Água (Centro Histórico), acontece o 2º Encontro Nacional Mulheres na Roda de Samba. Os ingressos custam quanto cada um/a puder pagar pelas três horas de samba nas vozes e mãos de mais de 40 artistas já confirmadas. O evento, que integra a programação da Virada Sustentável, foi criado pela cantora Dorina Barros com a proposta de unir cantoras e instrumentistas de samba de todo o país.

A primeira edição aconteceu em 2018, em 12 cidades do Brasil e duas da Argentina. Neste ano, serão 28 localidades por aqui e mais quatro países. Entre as convidadas de Salvador, artistas como Ana Paula Albuquerque, Claudia Cunha, Matilde Charles, Juliana Ribeiro, Marilda Santana, Malu Soares, Grupo Samba das Comadres, Manuela Rodrigues e Babi Soares estarão numa grande roda que terá como homenageada a sambista Leci Brandão. Todas, assim como as nossas quatro mulheres de hoje, conectadas também com algo além de cantar e dançar.

Janaina Costa (Produtora do evento em Salvador)

"O Encontro chegou como uma oportunidade de agregar mulheres dedicadas ao gênero ancestral de maior riqueza e referência: o samba. Fazer parte dessa rede reforçando a importância do movimento e imprimindo de forma prática o espírito de coletividade sem protagonismo é entender que sororidade depende apenas de um SIM. É esse SIM que nos desloca da zona de conforto e agrega mulheres disponíveis para emprestar seu talento e força para tocar corações."

Foto: Carlosousa

Ana Clícia (Soprano soteropolitana, Bacharel em Canto Lírico pela Universidade Federal da Bahia. Pós-graduanda em Musicoterapia, atua como cantora, professora de canto e educadora em projetos sociais e conservatórios baianos, há 15 anos)

"É um deleite poder fazer parte do Encontro, esse grande coletivo de mulheres engajadas, conscientes do seu lugar de merecimento, do seu lugar de fala, celebrando o Eu feminino e homenageando em vida (importantíssimo salientar isso), a grande compositora Leci Brandão, mulher negra, empoderada, politizada, que traduz exatamente o que todas nós queremos dizer: lugar de mulher é onde ela quiser."

Foto: Alessandra Novais

Sandra Simões (Cantora e compositora de destaque na cena musical baiana, tem na carreira diversos trabalhos ligados ao samba, a exemplo do álbum Sou Bamba e Rock in Roll)

"Em tempos de afirmação de liberdade e direitos, um projeto como esse, que evidencia a atuação da mulher na MPB, especialmente no samba, que é a nossa matriz, é super bem-vindo e necessário. Eu diria que é um relevante ato político."

Gal do Beco (Empreendadora, desde a barraca de praia até o famoso bar na Vasco da Gama, sempre teve como objetivo viver do samba trazendo a mulher como importante símbolo desse gênero, além de contribuir para o registro, ampliação, distribuição e divulgação do samba e artistas envolvidos/as)

"É uma satisfação imensa ver que o samba está crescendo cada vez mais, principalmente através de grandes mulheres tanto na harmonia, quanto na percussão e voz. Também nisso, nós temos que nos unir mesmo!"