Boi gordo atinge maior cotação em Salvador e eleva preço da carne

O boi gordo atingiu no último fim de semana a maior cotação do ano na capital, com a arroba sendo negociada em média a R$ 285, segundo números da Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb). Como efeito da recente curva de crescimento no preço do produto, apontada pela Satélite na edição de quarta-feira passada, o preço do quilo da carne de primeira em açougues e supermercados da cidade deve ultrapassar os R$ 50 nos próximos dias ou os R$ 60, no caso de cortes mais nobres, como filé mignon e picanha. Geralmente, a carne mais cara costuma puxar também o valor do frango e de ovos, já que os consumidores costumam optar por proteínas mais em conta, provocando uma elevação da demanda e, por consequência direta, dos preços.

Problema na matriz

No mercado do boi gordo, a forte alta é atribuída à pouca oferta de gado para reposição. O que eleva bastante o custo do bezerro para engorda e revenda. Nas fazendas da Bahia, um filhote macho de 13,5 arrobas chega a ser vendido por mais de R$ 4 mil.

Bizu na caserna

O Ministério Público Militar (MPM) abriu uma investigação contra o comando do 6ª Batalhão de Polícia do Exército para apurar indícios de dano ao patrimônio público na invasão de uma área pertencente às Forças Armadas no Imbuí. No mesmo inquérito, o MPM vai investigar ainda possível crime ambiental provocado por suspeita de uso irregular de terrenos de propriedade privada situados nos arredores da zona militar. O inquérito foi instaurado pelo promotor de Justiça Militar Irabeni Nunes de Oliveira, com base em uma denúncia sigilosa sobre ocupação ilegal de área pertencente ao Exército.

Chuva de desrespeito

Com apenas 48 horas de início das operações do Disque-Aglomeração (71-3370-9000), canal criado pelo TRE para receber denúncias de uso abusivo de som e de quebras das regras de distanciamento social, o tribunal eleitoral já havia contabilizado, até a tarde de ontem, 1.808 ligações, 461 delas na segunda-feira. Como resultado das denúncias, foram determinadas duas apreensões de carro de som no interior e quatro decisões judiciais permitido o uso da força policial para coibir abusos cometidos por candidatos - duas em Iguaí, uma em Nilo Peçanha e outra em Itaberaba.

Ver ou não ver

A nova pesquisa Ibope/TV Bahia sobre a disputa em Salvador, divulgada na sexta, mostra que o eleitorado está dividido quanto ao interesse em propaganda gratuita na televisão. De acordo com o instituto, 51% assistem aos programas ou dividem a atenção com a internet e aplicativos de mensagens. Outros 47% migram para canais por assinatura, serviços de streaming ou desligam a TV para fazer outra coisa.

Dupla onda

A partir de sondagens de consumo interno, a oposição ao PT aposta na virada em duas cidades onde dava a eleição como perdida. Uma é Itororó, no Sudoeste baiano, onde Jonatas Lisboa (DEM) ameaça Paulo Rios (PP). A outra é Ibirataia, no Sul, com Eurides Brandão (DEM) na cola da prefeita Ana Cleia (PSD).