Bola murcha: Vitória tem pior ataque do clube na história da Série B

Ver a bola estufar a rede rival é o momento de maior êxtase no futebol. É quando quem está na arquibancada ou diante da televisão de casa extravasa e se enche de satisfação. Infelizmente, o torcedor do Vitória viveu poucas vezes essa emoção na atual edição da Série B do Brasileiro. Em 21 rodadas, o time marcou apenas 16 gols e é dono do 4º ataque menos produtivo da competição. É o pior desempenho ofensivo do clube na história da segunda divisão.

O levantamento leva em consideração as edições de 2006 para cá, quando a Série B adotou o formato de pontos corridos e passou a ter 20 clubes. Só pra ter uma ideia, a performance mais insatisfatória do ataque do Vitória até aqui tinha sido no torneio de 2019, quando lutou contra o rebaixamento e, na 21ª rodada, havia balançado a rede 20 vezes. Estava em 14º lugar, com 24 pontos.

O melhor desempenho ofensivo até esse mesmo momento do campeonato foi em 2007. Naquela edição, o Leão colecionava 43 gols, ocupava o 5º lugar e somava 33 pontos. A diferença pra essa temporada é de 27 tentos. Enquanto a média naquele ano era de dois gols por jogo, a atual é de 0,76.

Na edição deste ano, o time vem enfrentando muita dificuldade para encontrar o caminho da rede rival. O torcedor ficou nove jogos com o grito preso na garganta, todos eles no primeiro turno do campeonato, quatro como mandante e cinco como visitante. O ataque do Vitória passou em branco contra Náutico, Operário, Remo, Coritiba, Botafogo, Brasil de Pelotas, Avaí, Vasco e Vila Nova. O maior jejum foi da 2ª à 4ª rodada.

Em apenas três jogos o Vitória conseguiu marcar mais do que um gol. No triunfo por 3x1 diante do Brusque e nos empates por 2x2 com Sampaio Corrêa e Cruzeiro. Nenhum jogador despontou ainda como grande goleador do time nesta Série B. O meia Soares é o artilheiro, com três tentos assinados. O volante Pablo Siles, o meia Bruno Oliveira e os atacantes Samuel, David e Dinei, que está lesionado, marcaram dois gols. Marcinho, Eduardo e Ygor Catatau, que já não faz parte do plantel, completam a artilharia rubro-negra no torneio com um tento cada.

Seis atacantes do elenco ainda não estrearam a rede na Série B. Guilherme Santos disputou 14 jogos da competição, sete deles como titular. Samuel Granada entrou no decorrer de três partidas. Ronan foi aproveitado em cinco rodadas do Brasileiro e em duas delas começou em campo. Eron deixou o banco diante de sete adversários. Enfrentando lesões, Vico só foi usado no segundo tempo de um confronto. Uma das principais apostas do Vitória para o setor, Wesley Pionteck fez sete jogos, cinco deles como titular e também ainda não conseguiu assinar um gol sequer.

A baixa produtividade ofensiva do time tem um preço. Com número de gols superior apenas que Brasil de Pelotas, Londrina e Vila Nova, o Vitória amarga a zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 20 pontos. No sábado (4), o rubro-negro terá a chance de melhor o poder de fogo e a posição na tabela. Às 11h, enfrenta o Operário, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná.

Confira a artilharia do Vitória na Série B do Brasileiro 2021:

Soares: 3 gols

Samuel: 2 gols

David: 2 gols

Dinei: 2 gols

Pablo Siles: 2 gols

Bruno Oliveira: 2 gols

Marcinho: 1 gol

Ygor Catatu: 1 gol

Eduardo: 1 gol

Confira a quantidade de gols marcados pelo Vitória até a 21ª rodada nas edições anteriores da Série B:

2007

43 gols

Estava em 5º lugar, com 33 pontos

2011

29 gols

Estava em 6º lugar, com 31 pontos

2012

38 gols

Estava em 1º lugar, com 48 pontos

2015

31 gols

Estava em 1º lugar, com 38 pontos

2019

20 gols

Estava em 14º lugar, com 24 pontos

2020

25 gols

16º lugar, com 24 pontos

Jogos em que o ataque do Vitória passou em branco na Série B 2021:

Vitória 0x1 Náutico - 2ª rodada

Vitória 0x0 Operário - 3ª rodada

Remo 0x0 Vitória - 4ª rodada

Coritiba 1x0 Vitória - 6ª rodada

Botafogo 1x0 Vitória - 8ª rodada

Brasil de Pelotas 1x0 Vitória - 12ª rodada

Vitória 0x0 Avaí - 15ª rodada

Vitória 0x1 Vasco - 16ª rodada

Vila Nova 0x0 Vitória - 19ª rodada

Jogos em que o Vitória marcou mais de um gol na Série B 2021:

Vitória 3x1 Brusque - 5ª rodada

Vitória 2x2 Sampaio Corrêa - 11ª rodada

Cruzeiro 2x2 Vitória - 17ª rodada