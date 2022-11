Bolsonaristas comemoram chegada de container em quartel na Bahia

Um vídeo com manifestantes baianos comemorando a chegada de containers no 35º Batalhão de Infantaria (35° BI) de Feira de Santana, na Bahia, viralizou. O grupo, que apoia o atual presidente Jair Bolsonaro e não aceita o resultado das eleições, acreditava que o veículo estava carregado com fuzis para uma "intervenção" contra a mudança do governo.

Bolsonaristas seguem fazendo atos antidemocráticos em frente a quarteis e unidades do Exército por todo o país. Na Bahia, a situação aconteceu na última quarta-feira (2).

Enquanto uma carreta manobrava para entrar no 35º BI, pessoas vestindo camisetas da seleção brasileira e enrolados em bandeiras começaram a aplaudir e comemorar. No início do vídeo é possível ouvir uma pessoa gritando 'é fuzil'. "Meu Deus do céu, olha o tamanho da carreta chegando no Exército. Essa é a primeira", diz outro manifestante. "Intervenção Federal", puxam em coro.

O Exército não se manifestou sobre o conteúdo dos containers. O prefeito da cidade, Colbert Martins, informou ao site Acorda Cidade que o caminhão estava, de fato, transportando material bélico, mas que nada tem a ver com intervenção federal ou militar.

“Chegou um comboio no feriado e saiu na quinta-feira, foi um material bélico. Foram cinco ou seis caminhões que chegaram. Inclusive o pessoal de Brasília ligou perguntando o que que estava ocorrendo aqui, o que era essa comemoração toda”, informou.

Veja o vídeo: