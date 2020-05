Bolsonaristas que invadiram área bloqueada na Boca do Rio são multados; veja vídeo

Os donos dos veículos que invadiram a área do estacionamento da Arena Daniela Mercury, ao lado do Centro de Convenções, na Boca do Rio, serão autuados pela Superintendênca da Trânsito de Salvador (Transalvador).

A invasão ocorreu no início da tarde deste domingo (17), durante uma carreata promovida por um grupo pró-Bolsonaro. O local estava bloqueado por barreiras físicas que foram removidas pelos manifestantes que participavam de carreata que percorreu a cidade no final da manhã. De acordo com a Transalvador, agentes do órgão foram hostilizados pelos manifestantes.

As placas dos automóveis dos infratores foram registradas por meio de câmeras de videomonitoramento e imagens feitas pelos agentes de trânsito. Eles serão autuados pela Transalvador com base no artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A legislação estabelece que transpor bloqueio viário é infração grave, com multa no valor de R$ 195,23, além de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A Transalvador informa que todas as manifestações têm sido acompanhadas por equipes dos órgãos municipais e Polícia Militar, tendo ocorrido de forma pacífica e respeitando as determinações do poder público, com o objetivo de preservar a saúde dos manifestantes. Este foi o primeiro caso de desrespeito registrado desde o início das manifestações.