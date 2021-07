Bolsonaro analisa recriar Ministério do Trabalho para Onyx Lorenzoni, diz coluna

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está analisando a possibilidade de recriar o Ministério do Trabalho e Previdência para colocar Onyx Lorenzoni, atualmente na Secretaria-Geral do governo, no comando. A informação é da jornalista Natuza Nery, em seu blog no G1.

Ela também informou que Bolsonaro pensa em mudar o comando da Casa Civil para dar espaço ao senador Ciro Nogueira (PP-PI). Assim, a saída de Lorenzoni abriria uma vaga para Luiz Eduardo Ramos, hoje na Casa Civil.

Bolsonaro ainda não bateu o martelo, mas caso confirme essa decisão faria uma reforma ministerial bastante simbólica, com o Centrão comandando um dos ministérios mais importantes.

A ideia é melhorar a posição de Bolsonaro no Congresso, em meio a crises e denúncias relacionadas à compra de vacinas. Os conselhos são para que o presidente coloque alguém da política na Casa Civil.

Contudo, o general da reserva Luiz Eduardo Ramos é amigo de longa data de Bolsonaro e ele não gostaria de fazer a mudança sem dar outro cargo para ele.