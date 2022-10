Bolsonaro ataca Lula: 'O que ele fez pelo Nordeste?'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se exaltou nesta sexta-feira (7), em coletiva de imprensa e atacou nominalmente o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele também falou visando atingir o eleitorado do Nordeste.

“O que o ex-presidente Lula fez pelo Nordeste? Eles ficaram aí 14 anos no poder, nem mesmo um auxílio aos mais necessitados ele conseguiu dar em um valor razoável”, disparou. A fala acontece após o presidente chamar os eleitores da região de analfabetos.

Sobre o ministro Alexandre de Moraes, ele criticou a proibição de pronunciamento sobre vacinação contra poliomielite e pediu que o ministro "tenha caráter" e mostre o valor das movimentações. "Você está ajudando a enterrar o Brasil, por questão pessoal. Não sei qual, mas é pessoal. Para onde vai o Brasil com essa quadrilha do PT voltando ao governo?", disse Bolsonaro, em referência ao presidente do TSE.

Em coletiva, visivelmente descontrolado, Jair Bolsonaro manda recado ao presidente do @TSEjusbr ministro @alexandre :

- Alexandre de Morais, tenha caráter!

Bolsonaro também disse que concorre à reeleição para evitar a volta do que chamou de 'quadrilha de incompetentes', referindo-se aos possíveis futuros ministros de Lula.

"Se vocês botarem um 'pinguço' para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres e pastores, às forças armadas, aos policiais, vocês acham que vai dar certo?".

Bolsonaro concedeu a entrevista após almoçar com o apresentador de TV Datena, que pode ser visto ao seu lado nos vídeos da coletiva.

O chefe do Executivo afirmou que não luta por ele, e sim pelo Brasil. "Queria estar na praia uma hora dessas, tomando um caldo de cana com a minha filha Laura, que tem semanas que não a vejo. Mas faço isso pelo futuro do meu Brasil".