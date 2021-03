Bolsonaro autoriza compra de vacinas por estados, municípios e setor privado

O presidente Jair Bolsonaro vai sancionar, nesta quarta-feira (10), o projeto elaborada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que autoriza a compra de vacinas contra a covid-19 pelos municípios, pelos estados e pelo setor privado. A informação é do blog do jornalista Lauro Jardim, de "O Globo".

As vacinas que poderão ser compradas serão aquelas que já estão registradas no país ou possuem autorização temporária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A ação de Bolsonaro vem um dias após Rodrigo Pacheco e o presidente da Câmara, Arthur Lira, enviarem um ofício ao Planalto cobrando explicações sobre o calendário de vacinação. Ambos foram convidados pelo presidente para participarem do ato de assinatura na tarde de hoje.